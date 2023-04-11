Dead Island 2 Sistem Gereksinimleri Belli Oldu
Uzun zamandır beklenen oyunlardan Dead Island 2 için minimum sistem gereksinimleri açıklandı. İşte detaylar!
Zombi temalı oyunlar denildiğinde ilk akla gelen markalardan biri olan Dead Island, nihayet devam oyununa kavuşuyor. Yıllar önce duyurulan ancak büyük bir sürüncemeye giren Dead Island 2'nin çıkışı için sayılı günler kaldı.
Dead Island 2 minimum sistem gereksinimleri, bugün ortaya çıktı. Ne yazık ki haberler çok iyi değil! Görünüşe göre 1080P çözünürlükte 60 FPS elde etmek için bile en az RTX 2070 SUPER ekran kartına ihtiyacımız olacak. Dead Island 2, 21 Nisan tarihinde çıkış yapacak.
Dead Island 2 Sistem Gereksinimleri
Minimum Sistem Gereksinimleri (1080P 30 FPS)
- Windows 10 veya üstü
- AMD Fx9590 veya Intel Core i7-7700 HQ
- 10 GB RAM
- AMD Radeon RX 480 veya GeForce GTX 1060
- 70 GB boş depolama alanı
Önerilen Sistem Gereksinimleri (1080P 60 FPS)
- Windows 10 veya üstü
- AMD Ryzen 5 5600X veya Intel Core i9 9900K
- 16 GB RAM
- AMD Radeon RX 6600 XT veya GeForce RTX 2070 SUPER
- 70 GB boş depolama alanı
Yüksek Grafik Ayarları Sistem Gereksinimleri (1140P 60 FPS)
- Windows 10 veya üstü
- AMD Ryzen 7 7700X veya Intel Core i5-12600KF
- 16 GB RAM
- AMD Radeon RX 6750 XT veya GeForce RTX 3080
- 70 GB boş depolama alanı
Ultra Grafik Ayarları Sistem Gereksinimleri (4K 60 FPS)
- Windows 10 veya üstü
- AMD Ryzen 9 7900 X veya Intel Core i7-13700K
- 16 GB RAM
- AMD Radeon 6950 XT veya GeForce RTX 3090
- 70 GB boş depolama alanı
YORUMLAR