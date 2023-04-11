Dead Island 2 Sistem Gereksinimleri Belli Oldu

Zombi temalı oyunlar denildiğinde ilk akla gelen markalardan biri olan Dead Island, nihayet devam oyununa kavuşuyor. Yıllar önce duyurulan ancak büyük bir sürüncemeye giren Dead Island 2'nin çıkışı için sayılı günler kaldı.

Dead Island 2 minimum sistem gereksinimleri, bugün ortaya çıktı. Ne yazık ki haberler çok iyi değil! Görünüşe göre 1080P çözünürlükte 60 FPS elde etmek için bile en az RTX 2070 SUPER ekran kartına ihtiyacımız olacak. Dead Island 2, 21 Nisan tarihinde çıkış yapacak.

Dead Island 2 Sistem Gereksinimleri

Minimum Sistem Gereksinimleri (1080P 30 FPS)

Windows 10 veya üstü

AMD Fx9590 veya Intel Core i7-7700 HQ

10 GB RAM

AMD Radeon RX 480 veya GeForce GTX 1060

70 GB boş depolama alanı

Önerilen Sistem Gereksinimleri (1080P 60 FPS)

Windows 10 veya üstü

AMD Ryzen 5 5600X veya Intel Core i9 9900K

16 GB RAM

AMD Radeon RX 6600 XT veya GeForce RTX 2070 SUPER

70 GB boş depolama alanı

Yüksek Grafik Ayarları Sistem Gereksinimleri (1140P 60 FPS)

Windows 10 veya üstü

AMD Ryzen 7 7700X veya Intel Core i5-12600KF

16 GB RAM

AMD Radeon RX 6750 XT veya GeForce RTX 3080

70 GB boş depolama alanı

Ultra Grafik Ayarları Sistem Gereksinimleri (4K 60 FPS)