Dead Island 2 ve Saints Row 5'in Geliştirilme Süreçleri Devam Ediyor

Geliştirilme süreci neredeyse yılan hikayesine dönen Dead Island 2 ve Ağustos ayında duyurulan yeni Saints Row oyunundan bir süredir haber alamıyorduk. Ancak korkulacak bir şey yokmuş. Her iki oyunun da geliştirilme sürecinde herhangi bir aksilik yaşanmıyormuş.

Gamesindustry.biz sitesi Koch Media Üst Yöneticisi Klemens Kundratitz ile bir röportaj gerçekleştirdi. Röportaj sırasında da Dead Island 2 oyunun akıbeti soruldu. Kundratitz şimdilik fazla bir detay paylaşmadı ama en azından geliştirilme sürecinin halen devam ettiğini müjdeledi. "Bakın, Dead Island bizim için çok önemli bir marka ve hatasız yapmalıyız. Bu sadece kendimizi hatasız yapmaya adamış olduğumuzun beyanıdır. Üçüncü stüdyosunda olduğunu herkese anlatmak muazzam bir hikaye ama netice üzerinden değerlendirilmeyi isteriz ve satışa sunulduğunda harika bir zombi oyunu olacağından şüphemiz yok. Kesinlikle tüm gücümüzü veriyoruz."

Dead Island 2, E3 2014 fuarında duyurulmuştu. Orijinal geliştiricisi ise Yager Development stüdyosuydu ama Deep Silver ile arada fikir ayrılıklarından dolayı Sumo Digital stüdyosuna devredilmişti. Şu anda ise Homefront: The Revolution oyununun da geliştiricisi olan Dambuster Studios ile yola devam ediliyor.

Dead Island 2 sonrasında akıbeti merak edilen bir diğer oyun da Saints Row 5. Serinin son ana oyunu, Saints Row 4, 2013 yılında satışa sunulmuştu. Yeni oyun ise geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde duyurulmuştu. Henüz duyurusu yapılmamış olsa da Volition tarafından geliştirilmekte olan Saints Row 5, bir diğer ana oyun olacak. Röportaj sırasında bu oyuna da değinildi ve Kundratitz, "Saints Row kalplerimizde ve bu oyun hakkında önümüzdeki yıl konuşacağız. Şimdilik geliştirilme aşamasında olduğunu ve muazzam olacağını söylemek istiyoruz." yorumunda bulundu.

Her iki oyuna da bir an evvel kavuşmayı istiyoruz. Bilhassa da Dead Island 2 ama şimdilik yeni somut detayların ne zaman paylaşılacağı belli değil. Gelişmeleri takipte olacağız.