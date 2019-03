Dead or Alive 6'nın Happy Wedding Vol. 2 İçeriği Yayında

Dövüş oyunları arasında kendisine iyi bir yer edinmiş olan Dead or Alive serisi, uzun bir aradan sonra altıncı oyunu ile geri dönmüştü. Bu ayın başında çıkmış olan Dead or Alive 6, hikaye olarak da beşinci oyunun sonrasındaki bir zamanda geçiyor. Dövüş oyunu turvunalarının düzenlendiği EVO 2019 etkinliğine katılan Tecmo Koei ve Team Ninja, burada yaptıkları açıklamayla, oyun için yayınlanacak olan Season Pass 1 eklentisini ve içeriğinde bulunacakları açıklamışlardı. Bu içeriklerin ilki, bu ay içerisinde yayınlanmıştı. İkincisi ise yakın bir zaman önce yayınlandı.

Serinin bir önceki oyunu yani Dead or Alive 5: Last Round, bildiğiniz gibi içerik anlamında oldukça zengin bir oyun olarak karşımıza çıkıyor ama bu zenginlik, büyük ölçüde alternatif kostümlerle sınırlıydı. Bir benzeri de Dead or Alive 6 için geçerli olacak. Tecmo Koei ve Team Ninja, daha önceden yaptıkları açıklama ile Season Pass 1 duyurusunu yapmışlardı. Bu eklentide, iki bölüm halinde yayınlanacak olan Happy Wedding kostüm paketi, The King of Fighters XIV oyunundan konuk karakterler ve bu iki karakter için kostümler ve önümüzdeki zaman zarfında yayınlanacak olan ek kostüm paketleri bulunacak. Happy Wedding Vol. 1 bu ayın ortasında yayınlanmıştı. Dead or Alive 6 Happy Wedding Vol. 2 içeriği de yayınlanan yeni fragmanla satışa sunuldu.

Bağımsız olarak da satın alabileceğiniz bu bölümde, Tina, Helena, Ayane, La Mariposa, Christie, Mila, Honoka, Phase 4, Zack, Eliot, Brad Wong, Rig ve Diego olmak üzere on üç karakter için on üç kostüm seti bulunuyor.