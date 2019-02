Dead or Alive 6'nın İlk Gün Güncellemesi Detaylandırıldı

Dead or Alive serisinin yeni oyun Dead or Alive 6 için artık bir haftalık zaman kaldı. 1 Mart 2019 tarihinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunulacak. Uzun zamandan sonra ilk defa yeni bir Dead or Alive oyunu ile karşılaşacağımız için tabii ki sabırsızlanıyoruz. Yayıncı Tecmo Koei, paylaştığı yeni bilgi ile oyunun ilk gün güncellemesini detaylandırdı.

İlk gün güncellemeleri, günümüzde artık oyunların olmazsa olmazlarının başında geliyor. İster AAA bir oyun olsun, isterse de bağımsız bir geliştiricinin oyunu olsun, illaki bir ilk gün güncellemesi ile karşılaşıyoruz. Dead or Alive 6 da bu geleneği devam ettirecek.

Verilen detaylara bakılırsa serinin yeni oyununun ilk gün güncellemesinin epey bir yararı olacak. Hata çözümlemeleri, oyunun genel dengesi için bir takım ayarlamalar ve Deluxe Edition sürüm içeriğinde gelen Phase 4 ve sürüm fark etmeksizin Dead or Alive 6 oyununu ön-sipariş ile aldığınızda hediye edilecek olan Nyotengu karakterlerine ek olarak, Lobby Match modu, Throwdown Challenge, Ranked sisteminde aynı dövüşü tekrarlama seçeneği, ek kostümler ve ek fon müziği gibi yenilikler getiriyor. Şimdilik bir bu güncellemenin boyutu belirtilmiş değil ama eş zamanlı olarak PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında yayınlanacak.

Dead or Alive 6 Deluxe Demo yayınlandı

Son olarak, daha önceden sizlerle haberini paylaştığımız Dead or Alive 6 Deluxe Demo yayınlandı. 24 Şubat 2019 tarihinde kaldırılacak olan demoyu PlayStation Store ve Microsoft Store üzerinden indirebilirsiniz. Demoyu oynayabilmek için Xbox Live Gold veya PlayStation Plus aboneliğinizin olması gerektiğini söylemeden geçmeyelim.