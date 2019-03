Dead or Alive 6'nın İnceleme Puanları Oldukça İyi

Çıkışını uzun zamandır beklediğimiz Dead or Alive 6, en nihayetinde PlayStation 4, PC ve Xbox One için satışa sunuldu. Peki aradan geçen altı buçuk yıllık sürenin ardından yapılan geri dönüş, nasıl bir geri dönüş oldu? Görünüşe göre Dead or Alive 6, genel olarak beğenilmiş.

Geliştirilmesine 2017'nin Aralık ayında başlanmış olan Dead or Alive 6, karşımıza ilk olarak 2018 yılının E3 fuarında çıkmıştı. Dead or Alive 5: Last Round oyununun sonrasındaki bir zamanda geçecek olan devam oyununda, iki ayrı ana hikaye anlatımı ile karşılaşacağız. Bunlardan bir tanesi, Donovan tarafından yönetilen M.I.S.T. ile DOATEC arasındaki çatışmayı, diğeri ise altıncı Dead or Alive turnuvası sırasında yaşanan olayları anlatacak. Öte yandan, geri dönüş yapan karakterler için de yeni hikaye bölümleri eklenecek.

Hazır geri dönüş yapan karakterler demişken, Dead or Alive 6 oyununda Hayate, Ayane, Ryu Hayabusa, Helena Douglas, Hitomi, Leifang, Tina Armstrong ve Christie de dahil olmak üzere geri dönüş yapan yirmi dört kadar karakter var. Bunlara ek olarak, Diego ve NiCO isimli iki de yeni karakter yer alıyor. Ayrıca, Tecmo Koei ile SNK arasında yapılan anlaşma neticesinde, The King of Fighters XIV oyunundan Mai Shiranui ve henüz adı açıklanmamış olan bir dövüşçü de ilerleyen zamanlarda oyuna katılımda bulunacaklar.

Yayınlanmış olan inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Dead or Alive 6 İnceleme Puanları

Cubed3 - 8 / 10

DarkStation - 80 / 100

Destructoid - 6 / 10

Digitally Downloaded - 100 / 100

Dualshockers - 8.0 / 10

Everyeye.it – 7 / 10

Game Revolution - 4 / 5

Gameblog.fr - 8 / 10

GameCrate - 7.75 / 10

Gamereactor - 7 / 10

Gamers Heroes - 7.0 / 10

Game Informer - 6.75 / 10

GameSpew - 8 / 10

Gamespot – 7 / 10

GamingBolt - 9 / 10

God is a Geek - 8.5 / 10

Hardcore Gamer – 4 / 5

Hey Poor Player - 4 / 5

Hobby Consolas – 77 / 100

IGN Spain - 8 / 10

Invision Game Community - 9 / 10

JeuxActu – 16 / 20

Jeuxvideo.com - 13 / 20

MonsterVine - 3.5 / 5

Multiplayer.it - 7.5 / 10

PC Invasion - 3.5 / 5

PCGamesN - 9 / 10

PlayStation Universe - 8.5 / 10

PowerUp - 8.4 / 10

Push Square – 6 / 10

SpazioGames - 8.5 / 10

TechRaptor - 8.0 / 10

The Games Machine - 8.4 / 10

TheSixthAxis - 7 / 10

Trusted Reviews – 3.5 / 5

Twinfinite - 4.5 / 5

Vandal - 8.4 / 10

WayTooManyGames - 8.0 / 10

Wccftech - 8 / 10

Worth Playing – 7.5 / 10