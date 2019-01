Dead or Alive 6'nın Ücretsiz Bir Versiyonu Yayınlanacak

Bir diğer kült dövüş oyunu serisi Dead or Alive, bu yıl içerisinde Dead or Alive 6 ile geri dönecek. PlayStation 4, PC ve Xbox One için Team Ninja tarafından geliştirilmekte olan oyun, Tecmo Koei tarafından 1 Mart 2019 tarihinde satışa sunulacak.

Dövüş arenalarının yeniden ısıtacak olan oyun, büyük bir sabırsızlıkla bekleniyor. Özellikle dört senelik bir boşluk söz konusuyken. Eğer Dead or Alive 6 ilginizi çektiyse ama denemeden almayı düşünmüyorsanız ve çevrimiçi açık beta testini de kaçırmışsanız, üzülmeyin. Ücretsiz deneme sürümü Dead or Alive 6 Core Fighters, aradığınız ilaç olacak.

Daha önceden Dead or Alive 5: Last Round için de çıkmış olan Dead or Alive 5 Last Round: Core Fighters, bizim bildiğimiz adıyla beşinci ana oyunun Free-to-Play (Ücretsiz) versiyonu oluyor. Oynanabilir birkaç karaktere ek olarak, açabileceğiniz az bir kostüm söz konusu. PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında erişim sağlayabileceğiniz bu versiyonun bir benzeri Dead or Alive 6 için de hazırlanıyor.

Dead or Alive 6 Core Fighters, daha önceden Microsoft Store üzerinde ortaya çıkmış ama çok çabuk bir şekilde geri çekilmişti. Bu hadiseyle ilgili olarak Siliconera sitesine bir açıklama yapan Yönetmen Yohei Shimbori, "Öncelikle Microsoft Store üzerindeki listeleme, geliştirici ekibin bir hatasıydı." yorumunda bulundu ve devam etti. "Ücretsiz versiyon için planlarımız var ama ne zaman mevcut olacağını duyurmamıştık. Tam olarak oyunun çıkışı sonrası çıkacağının sözünü verebiliriz. İçeriğine neyin dahil edileceğine dair kesin detaylar olmadığı için henüz konuşamayız. Ama Dead or Alive 5: Core Fighters ile sunduğumuza benzer olacak."