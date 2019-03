Dead or Alive 6'nın Ücretsiz Sürümü ve İlk Kostüm İçeriği Yayınlandı

Geçtiğimiz Ocak ayının sonunda, Microsoft Store üzerinde yaşanan bir kaza ile Dead or Alive 6: Core Fighters ortaya çıkmıştı. Çok çabuk bir şekilde kaldırılmış olsa da tabii ki gözlerden kaçmamıştı. Daha sonradan Siliconera sitesine bir açıklamada bulunan Yönetmen Yohei Shimbori, yaşanan kazanın Team Ninja kaynaklı olduğunu belirtirken, Dead or Alive 6: Core Fighters sürümünün de Dead or Alive 6 oyununun çıkışından sonra yayınlanacağını söylemişti. Bugün ise beklenen gün gelip çattı. Dead or Alive 6: Core Fighters, PlayStation 4, PC ve Xbox One platformlarında yayınlandı.

Dead or Alive 5: Core Fighters ile aynı yoldan giden Tecmo Koei ve Team Ninja, bu sürümde oyunculara Kasumi, Hitomi, Bas ve dövüşçü kadrosuna yeni katılan Diego olmak üzere dört oynanabilir karakter sunuyor. Ayrıca hikaye modu haricindeki bütün modlara erişim sağlamanız da mümkün olacak. Eğer hikaye moduna da erişim sağlamak isterseniz, ayrı olarak satılan hikaye modunun kilidini açacak olan içeriği satın almanız gerekecek. Bu içeriğin PlayStation Store için belirlenmiş olan fiyatı 89 TL iken, Microsoft Store üzerinde 49 TL ve Steam üzerinde de 32 TL gibi bir fiyata satılıyor.

Öte yandan Season Pass içeriğinin bir parçası olan Happy Wedding Volume 1 de bağımsız olarak satışa sunuldu. Aylık olarak yayınlanacak olan dört indirilebilir içerikten ilki olacak bu içerik ile Kasumi, Kokoro, Hitomi, Marie Rose, NiCO, Nyotengu, Bass, Bayman, Hayate, Jann Lee, Raidou ve Ryu Hayabusa karakterlerini evlilik kıyafetleri içinde göreceğiz. Happy Wedding Volume 2 ise önümüzdeki ay gelecek.

Diğer karakterler neyse de bir robot olan Raidou, Ninja Gaiden serisinin ana karakteri olan Ryu Hayabusa ve Nyotengu karakterlerini evlilik kıyafetleri içinde görmek bir hayli ilginç olacak. Siz ne düşünüyorsunuz?