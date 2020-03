Dead or Alive 6, Premium Ticket Sistemiyle Yok Artık Dedirtiyor

Koei Tecmo ve Team Ninja, ünlü dövüş oyunu Dead or Alive 6 için Premium Ticket sisteminin duyurusunu yaptılar. Bu sistem sayesinde karakterinizin saç rengini değiştirmek için bile para ödemek zorunda kalacaksınız.

Dead or Alive serisi her ne kadar karakterleri ile adından söz ettiriyor olsa da son birkaç oyundur olması gerekenden pahalı indirilebilir içerikleriyle de ön plana çıkmaya başlar oldu. Örnek vermek gerekirse, son oyunun kendisinden pahalı iki Season Pass eklentisinin olduğunu illaki görmüşsünüzdür. Bu eklentilerin her biri karakter, kostüm, müzik barındırdıkları için bu kadar pahalılar ama mesela ikinci Season Pass eklentisinde bulunan Momiji karakterini satın almayı isterseniz, belirli bir ücret karşılığında koskoca eklentiyi almak durumunda kalmıyorsunuz.

Koei Tecmo ve Team Ninja ise bu konuda oyunculara seçim şansı sunmak adına v1.20 güncellemesi ile Premium Ticket sistemini devreye soktular. Sadece PlayStation 4 versiyonuna özel olacak bu sistem sayesinde, hangi içeriği istiyorsanız doğrudan onu alıyorsunuz ama sistemin işleyişi aslında söylediğim kadar avantajlı değil.

Örnek vermek gerekirse, diyelim ki karakterinizin saç rengini değiştirmek istediniz. Bunun için en az $1.99 (mevcut kur ile 12.4 TL) değerindeki bir Premium Ticket alıyor ve karakterinizin saç rengini değiştirebiliyorsunuz. Başka bir rengi tercih etmek istediniz, o zaman başka bir Premium Ticket daha almak zorunda kalıyorsunuz ki bu da bir başka 12.4 TL anlamına geliyor. Eğer karakterinizin saç rengini eski rengine dönüştürmek isterseniz, yine bir Premium Ticket almak durumundasınız. Diğer bir deyişle, karakterinizin üzerinde yapacağınız her bir değişiklik için ayrı ayrı bilet almak zorunda kalacaksınız ve bu da cebinizden eskisinden çok daha fazla paranın çıkması anlamına geliyor.

Oyunun resmi internet sayfasında yer alan bir başka önemli detay ise yaptığınız alışverişlerin kayıt dosyasına işleniyor oluşu. Yani olası bir durumda kayıt dosyanıza bir şey olursa, hem paranız hem de satın aldıklarınız uçup gidecek.

Doğrusunu söylemek gerekirse Koei Tecmo ve Team Ninja daha ne kadar ileriye gidecekler merak ediyoruz. Yakında maç başına bilet istemeye kalkarlarsa şaşırmayız herhalde, değil mi?