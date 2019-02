Tecmo Koei, Dead or Alive 6'nın Sistem Gereksinimlerini Açıkladı

Kült dövüş oyunu serisi Dead or Alive'ın yeni oyununun çıkışına artık oldukça az bir zaman kaldı diyebiliriz. Eğer oyunu sabırsızlıkla bekliyorsanız, bu Cuma günü arenaların tozunu attırmaya başlayabileceksiniz. Peki bilgisayarınız hazır mı? Cevabı bu haberimizde! Tecmo Koei, Steam sayfası üzerinden oyunun sistem gereksinimlerini açıkladı.

1996 yılında Arcade, Saturn ve PlayStation platformlarında satışa sunulmuş olan orijinal Dead or Alive, aradan geçen yirmi üç yıllık süreç boyunca hemen her platformda boy göstermişti. DOATEC (Ölü veya Diri Turnuvası Yürütme Kurulu) tarafından düzenlenmiş olan Dead or Alive turnuvaları kapsamında yetenekli dövüşçülerin birbirleriyle karşı karşıya geldikleri seride, Kuzey Kutbu ve Amazon yağmur ormanlarına kadar birçok farklı arena görmüştük. Dead or Alive 5: Last Round için bir devam oyunu olacak Dead or Alive 6 ise bu çeşitliliği hem arena hem de dövüşçü açısından genişletmeye devam edecek.

PlayStation 4, PC ve Xbox One için 1 Mart 2019 tarihinde satışa sunulacak olan oyunun PC sistem gereksinimlerine aşağıdan bakabilirsiniz.

Dead or Alive 6 En Düşük Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i5-4690 veya daha iyisi

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 770

DirectX: Versiyon 11

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama Alanı: 50 GB

Ses Kartı: DirectX 11 veya daha iyisi



Dead or Alive 6 Önerilen Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-Bit)

İşlemci: Intel Core i7 8700 veya daha iyisi

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1060

DirectX: Versiyon 11

Ağ: Genişbant internet bağlantısı

Depolama Alanı: 50 GB

Ses Kartı: DirectX 11 veya daha iyisi