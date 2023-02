Dead Space 2 ve 3'ün Yeniden Yapımı Geliyor Olabilir!

Video oyunları arasında yeniden yapım fenomeni herkes için bir kazan-kazan hâline geldi. Geliştiriciler, hikâye konusunda endişelenmek zorunda kalmadan klasik bir oyun üzerinde çalışabiliyor. Bu esnada ilgili oyunun hayranları güncel nesil yükseltmelerle oyunu yeniden deneyimleme fırsatı bulurken, orijinal lansmanı kaçıranlar da oyunun modasının geçtiği endişesine kapılmadan oynayabiliyorlar. Bu konudaki en son başarı hikâyesi elbette Dead Space'in yeniden yapımında yaşandı.

EA ve Motive, Dead Space 2 ve 3'ün yeniden yapımları üzerinde çalışacaklarını henüz resmî olarak onaylamadı ancak hâlâ bu konunun üzerinde duruyorlar gibi görünüyor. EA hayranların serinin diğer iki oyununun yeniden yapımlarıyla ilgilenip ilgilenmediklerini soran anketler gönderdi. Dillon Rogers tarafından atılan bir tweet'te EA, hayranlara Dead Space 2 ve 3'ün yeniden yapımını isteyip istemediklerini sordu.

Pfft. The survey EA is sending out. On the wall - the writing. pic.twitter.com/o2f1OPC1zM