Dead Space 2 ve 3'ün Yeniden Yapımı Geliyor Olabilir!

Video oyunları arasında yeniden yapım fenomeni herkes için bir kazan-kazan hâline geldi. Geliştiriciler, hikâye konusunda endişelenmek zorunda kalmadan klasik bir oyun üzerinde çalışabiliyor. Bu esnada ilgili oyunun hayranları güncel nesil yükseltmelerle oyunu yeniden deneyimleme fırsatı bulurken, orijinal lansmanı kaçıranlar da oyunun modasının geçtiği endişesine kapılmadan oynayabiliyorlar. Bu konudaki en son başarı hikâyesi elbette Dead Space'in yeniden yapımında yaşandı.

EA ve Motive, Dead Space 2 ve 3'ün yeniden yapımları üzerinde çalışacaklarını henüz resmî olarak onaylamadı ancak hâlâ bu konunun üzerinde duruyorlar gibi görünüyor. EA hayranların serinin diğer iki oyununun yeniden yapımlarıyla ilgilenip ilgilenmediklerini soran anketler gönderdi. Dillon Rogers tarafından atılan bir tweet'te EA, hayranlara Dead Space 2 ve 3'ün yeniden yapımını isteyip istemediklerini sordu.

EA, Kullanıcılara Anketle Fikirlerini Soruyor

Pfft. The survey EA is sending out. On the wall - the writing. pic.twitter.com/o2f1OPC1zM — Dillon Rogers (@TafferKing451) February 25, 2023

"Dead Space 2'nin (2011) benzer bir yeniden yapımıyla ne kadar ilgilenirsiniz?" diye soran ankette Dead Space 3 için de benzer ifadeler yer alıyor. Seçenekler "Hiç ilgilenmiyorum" ile "Son derece ilgileniyorum" arasında değişiyor.

Tweet'teki yorumlara bakılırsa herkes ikinci oyunun benzer bir yeniden yapımına sıcak bakıyor gibi görünüyor ancak Dead Space 3 söz konusu olduğunda birkaç tereddüt var. Görünüşe göre hayranlar "benzer bir yeniden yapımdan" daha fazlasını, hikâye unsurları da dâhil olmak üzere büyük bir revizyon istiyor. Üçüncü oyun yaygın olarak üçlemenin en zayıfı olarak görülüyor çünkü oyuncular hikâye anlatımının kalitesinde büyük bir düşüş olduğunu düşünüyor.

Tüm bir oyunu yeniden yapım yoluyla yeniden piyasaya sürmek, yorumlarda belirtildiği kadar kolay değil. Belki de bu yüzden serinin bazı hayranları Motive'in başka bir yeniden yapım yerine Dead Space 4 üzerinde çalışmasını tercih ediyor. Bu şekilde geliştiriciler, üçlemenin aldığı hayal kırıklığı yaratan sonucu telafi etme şansına sahip olabilirler.