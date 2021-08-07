Dead Space Remake Çıkış Tarihi Ortaya Çıktı

Dead Space Remake çıkış tarihi gün yüzüne çıktı. Peki, Dead Space Remake ne zaman çıkacak? Dead Space'in yenilenmiş versiyonunun ne zaman çıkacağına ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

EA'nın video oyununun yenilenmiş versiyonunu duyurmasından önce ortaya yeni söylentiler çıkmıştı. Bu söylentiler, Motive Studios'un yeni bir oyun üzerinde çalışmaya başlamasından itibaren gün yüzüne çıkmaya başlamıştı.

Geliştirici Motive Studios daha sonra söz konusu oyunun 22 Temmuz tarihinde açıklanacağını söylemiş ve oyuncular, duyurulacak oyunun ne olacağına dair çeşitli tahminlerde bulunmuştu. Bu tahminlerin çoğu Dead Space'i içermişti. Dead Space'in yenilenmiş versiyonuna ilişkin tahminlerin ardı arkası kesilmezken EA Play Live 2021'de söylentiler doğrulanmştı.

Dead Space Remake Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Motive Studios tarafından geliştirilmekte olan Dead Space'in yenilenmiş sürümünün ne zaman çıkacağı ile ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. GamesBeat'te yer alan bilgilere göre Dead Space Remake, 2022 yılının sonbahar mevsiminde çıkışını gerçekleştirecek.

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Electronic Arts, Dead Space Remake isimli yapımın ne zaman çıkacağını henüz açıklamadı. Bu sebepten ötürü ortaya atılan iddianın doğru olmama olasılığı da bulunuyor.

Ortaya atılan bir iddiaya göre 2021 yılının sonlarına doğru söz konusu video oyunu ile ilgili daha fazla detay paylaşılacak. Detayların bir video aracılığı ile paylaşılacağı tahmin ediliyor. Çıkış tarihi ile ilgili iddia doğru ise Electronic Arts, bu yılın sonuna doğru oyunun çıkış tarihini resmi olarak duyurabilir.

Frostbite isimli oyun motoru kullanılarak yeniden tasarlanan video oyunu PlayStation 5, Xbox Series S, Xbox Series X ve PC olmak üzere dört farklı platforma çıkacak. Geliştiriciler, Isaac'in USG Ishimura'daki yolculuğunu bir kez daha hayata geçirmek için en yeni teknolojiden yararlanmak istiyor.

Geliştiriciler ayrıca Dead Space topluluğu ile yakından çalışıyor. Geliştirici ekibi, orijinal oyunun modernize edilmesine ilişkin hayranlardan geri bildirimler almak için oyunun hazırlanmasının ilk aşamalarında bazı hayranları ile iş birliği yapıyor.

Dead Space Remake isimli yapım hakkında ne düşünüyorsunuz? Dead Space isimli popüler video oyununun yenilenmiş sürümüne ilişkin düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.