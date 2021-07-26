Dead Space Remake, Dead Space'ten Kesilen İçerikleri de Sunacak

EA Motive Studios tarafından belirtilene göre Dead Space Remake, Dead Space'ten kesilen içerikleri sunacak. Diğer bir deyişle, bir bütün deneyim yaşayabilmemiz mümkün olacak. Detaylar haberimizde.

Uzun zamandır uykuda olan Dead Space serisi, beklenen uyanışı gerçekleştirdi. Geride bıraktığımız zaman zarfında, ilk olarak VentureBeat bünyesinde çalışan Jeff Grubb tarafından ortaya atılan söylentilerin ardından, 2008 yılında satışa sunulan ilk oyunun yeniden yapımı Dead Space Remake adı altında EA Play Live 2021 etkinliği sırasında duyuruldu.

EA Motive Studios tarafından Frostbite motoru ile sil baştan geliştirilmekte olan Dead Space Remake, geliştirilmiş grafikler, karakterler, oynanış mekanikleri ve çok daha fazlasını biz oyuncuların beğenisine sunacak.

Henüz çıkış zamanına dair tahmini bir şeyin bile söylenmediği oyun, eski nesil konsollar es geçilerek, sadece yeni nesil için geliştiriliyor. Diğer bir deyişle, sadece PC, PlayStation 5 ve Xbox Series için satışa sunulacak. Haliyle, görsel anlamda çok sağlam bir oyunun bizleri beklediğini söyleyebiliriz.

Yayınlanan ilk fragmanı ile bizleri bir hayli etkilemeyi başaran Dead Space Remake, bir hayli büyük bir heyecan yaratmış durumda iken oyuna ilişkin yeni açıklamalar da yapılmaya devam ediliyor.

Dead Space Remake, Kesilen İçerikler ile Geliyor

Oyun dünyasının önde gelen mecralarından olan IGN, EA Motive Studios’tan Yaratıcı Yönetmen Roman Campos-Oriola bir röportaj gerçekleştirdi. Röportaj sırasında Campos-Oriola, geliştirici ekip tarafından orijinal oyunda yer alan ama sonradan çıkartılmış olan birtakım içeriklerin keşfedildiğini söyledi. Mesela ilk bölümde belli bir şekilde yapılması planlanan koridorlar varmış, ama kesin olmamakla birlikte teknik sınırlamalar veya başka bir sebepten ötürü değişikliğe gidilmek zorunda kalınmış. Bu içeriklerin Dead Space Remake ile kullanılacağı söyleniyor.

Yeniden yapımda ayrıca ikinci ve üçüncü oyuna ait bazı fikirlerin ve mekaniklerin ve hatta animasyonlu sahnelerin aktarılmasının yanı sıra, Dead Space 2 oyunundakine benzer yer çekimsiz kısımlara da yer verileceği müjdelendi. Ayrıca Dead Space Remake, Dead Space 3’ün aksine, oyun içi satın alımlar olmayacak.

Son olarak, 2008 yılında çıkmış olan oyunun en iyi şekilde modern hale getirilebilmesi için, geliştirici ekibin serinin hayranları ile sıkı bir çalışma içerisinde olduğunu belirtelim. Geliştirilme sürecinin erken safhalarında, hayranların geri bildirimleri ışığında izlenecek yol çiziliyor.

Dead Space Konusu

Hikaye olarak yine USG Ishimura gemisinde geçecek olan Dead Space Remake, bir kez daha sıradan bir mühendis olan Isaac Clarke rolünde olacağız. Görevimiz ise mürettebatı Necromorph adı verilen bir yaratık türü tarafından katledilmiş ve enfeksiyona uğramış olan devasa bir gemiyi tamir etmek. Ne var ki karakterimizin ortağı Nicole kayıptır ve Isaac olarak araçlarımız ve mühendislik yeteneklerimiz ile akıl sağlığımızı korumaya çalışarak, bir yandan tamir işini gerçekleştirecek, bir yandan hayatta kalmaya çalışacak ve bir yandan da USG Ishimura’nın gizemini çözmeye çalışacağız.