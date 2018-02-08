Deadpool 2'den Fantastik Fragman!

Marvel aleminin şüphesiz en çok sevilen karakterlerinden Deadpool'un, merakla beklenen filminden yeni fragman sonunda yayınlandı!

Öldürürken güldüren, aksiyon sahneleriyle komedinin muhteşem kompozisyonu Deadpool, serinin ikinci filminde Ryan Reynolds'un muhteşem oyunculuğuna Josh Brolin'i de ekleyerek bomba gibi geliyor! Marvel'in tanınan kötü karakterlerinden Cable'ı canlandıracak olan Brolin, ortalığı fena dağıtacağa benziyor.

Brolin'in Cable rolü için toplam 3 farklı filmde kameralar karşısına geçeceği de bilinen haberler arasında. Deadpool'dan sonra hangi kahramanın karşısında kendisini izleyeceğiz merakla bekliyoruz.

Amerika'da 18 Mayıs'ta vizyona girecek 'Ölüm Havuzu', İngiltere'de 1 Haziran'da beyaz perdeyle buluşacak. Ülkemizdeki vizyon tarihini açıklandığı gibi Tamindir'den öğrenebilirsiniz!