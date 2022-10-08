Deadpool 3 Çekimlerinin Başlayacağı Tarih Belli Oldu

Geçtiğimiz birkaç ay Ryan Reynolds'un, Hugh Jackman'ın Deadpool 3 için Wolverine olarak geri döneceğine dair onayı da dâhil olmak üzere MCU haberleri gündemi meşgul etmişti. Uzun zamandır beklenen devam filminde Reynolds ve Jackman uzun aradan sonra güçlerini birleştirecek. Maalesef filmi görmek için 2024'e kadar beklememiz gerekecek ancak Production Weekly'nin son sayısı çekimlerin sadece birkaç ay içinde başlayacağını ortaya koyuyor.

Cuma günü Production Weekly'nin yeni sayısında Deadpool 3'ten bahsedildi. Production Weekly daha öncelerde, Marvel'ın Daredevil haberlerini de ilk kez aktaran markalardan biri. Bunu göz önünde bulundurarak Production Weekly'nin bu konuda aktardığı bilgilerin de doğru olması muhtemel.

Deadpool 3'e Dair Söylentiler Çoğalıyor

Planlar her zaman değişebilir ancak Marvel çekimleri Ocak ayında başlatabilirse film hakkında yakında daha çok şey duyabiliriz. Şimdiye kadar Deadpool 3 hakkında bildiğimiz tek şey, Wolverine'in filmde bulunacağı yönünde.

Marvel'in Deadpool serisini MCU ile nasıl birleştirmeyi planladığı belli değil ancak filmin Multiverse Saga'nın bir parçası olacağı göz önüne alındığında, tüm bu karakterlerin bir araya gelmesi için sürpriz şeylerin yaşanması oldukça olası.

Çekimler beklendiği gibi gider ve herhangi bir erteleme yaşanmazsa Deadpool 3, 6 Eylül 2024'te beyaz perdedeki yerini alacak.