Deadpool 3, Wolverine ile Geri Dönüyor!

Bir süredir Marvel Sinematik Evreni'ne dahil olacağı konuşulan Deadpool ile ilgili yeni bilgiler geliyor. Deadpool 3 filmi hakkında video paylaşan Ryan Reynolds, filmde Hugh Jackman'ın hayat verdiği Wolverine karakterinin de yer alacağını söyledi.

Marvel serisinde esprileri ile adından söz ettiren Deadpool karakteri, gelmiş geçmiş en çok sevilen ve en çirkin anti-kahramanlardan biri olarak biliniyor.

Hazırlıklarına başlanan Deadpool 3 filmi için Ryan Reynolds Twitter hesabından bir video yayınladı.

“D23’ü kaçırdığımız için çok üzgünüz, ancak uzun süredir yeni Deadpool filmi için çok çalışıyoruz. MCU’daki ilk günümün kendini özel hissetmesi gerekiyor. Karaktere sadık kalmamız, yeni bir derinlik katmamız gerekiyor. Bunun için motivasyon ve anlam bulmayı ihmal etmemeliyiz. Her Deadpool filminin öne çıkması ve diğerlerinden ayrılması gerekiyor. “ şeklinde konuştu.

Hard keeping my mouth sewn shut about this one. ⚔️ pic.twitter.com/OdV7JmAkEu