Remedy'nin İlk Oyunu Death Rally Ücretsiz Oldu!

Control, Control, Max Pawne gibi video oyunlarının arkasındaki isim Remedy Entertainment'ın kuruluşundan bu yana tam olarak 25 yıl geçti. 25. yaşını kutlayan Remedy Entertaintment, oyunseverlere ilk video oyununu oyuncuların sonsuza kadar ücretsiz bir şekilde oynayabileceği bir şekilde sunuyor. Peki, Death Rally ücretsiz olarak nasıl indirilir? Konu ile ilgili detaylar haberimizde.

Çok satan video oyunlarının arkasındaki isimlerinden bir tanesi olan Remedy Entertainment, Twitter üzerinden yayımladığı bilgilendirme tweetinde şirketin kuruluşununun 25. yıl dönümünü kutlamak için ilk video oyunlarının oyunseverlere ücretsiz olarak verildiği duyuruldu. Oyunculara 1996 yapımı Death Rally isimli video oyununu ücretsiz bir şekilde sunan Remedy Entertainment oyunseverlerden oldukça güzel yorumlar aldı.

Death Rally şu an Steam üzerinden ücretsiz olarak alınabiliyor. Remedy Entertainment'in ücretsiz oyun kampanyasının herhangi bir sınırı bulunmuyor. Video oyunu sonsuza kadar ücretsiz olduğu için video oyununu ne zaman isterseniz o zaman indirebilirsiniz. Oyunu indirmek için Death Rally'nin steam sayfasına girmek ve "Oyunu Oyna" butonuna tıklamak yeterli olacaktır.

Remedy Entertainment'in ücretsiz oyun kampanyasının sadece orijinal sürümünde olduğunu da belirtmek gerekiyor. Death Rally'nin remake sürümü ücretli olmaya devam etse de oyunculara kısa bir süreliğine %75 değerinde indirim sunuluyor. 3 Ağustos 2012 tarihinde yeniden ele alınan Death Rally'nin remake sürümüne özel kampanya sona ermeden önce oyunu Steam sayfasından satın alabilirsiniz.

To celebrate our studio's 25th anniversary, we are giving away our first game for free. #RMD25



Death Rally Classic is free on Steam. Forever.



💥🏎️ https://t.co/QG1ATg1zmC pic.twitter.com/cM8sJswUIc