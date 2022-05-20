Norman Reedus, Death Stranding 2'nin Geliştirildiğini Açıkladı

Aktör Norman Reedus, Death Stranding 2'nin geliştirilmekte olduğunu doğruladı. Devam oyunu henüz resmî olarak açıklanmasa da Norman Reedus dijital yayın Leo Edit'e Kojima Productions'ın PlayStation ve PC oyununun devamı için çalışmalarına yeni yeni başladığını söyledi.

Death Stranding'in ilk oyununda ana karakter Sam Porter Bridges'i oynayan Reedus "İkincisine kısa süre önce başladık." dedi. Oyuna nasıl dâhil olduğu sorulduğunda Reedus şu yanıtı verdi:

"Bana ilk filmimi veren Guillermo Del Toro beni aradı ve "Hey, Hideo Kojima adında bir adam var, seni arayacak. Ona lütfen evet de" dedi. Ben de "Neye evet diyeceğim?" dedim. O da "Pislik olmayı bırak, sadece evet de." dedi. Sonra San Diego'daydım ve Hideo, Tokyo'dan büyük bir grup insanla geldi ve bana Silent Hill adlı bir oyun üzerinde nasıl çalıştıklarını gösterdi. Bana gösterdiği şey beni şaşırttı ve "Evet, hadi yapalım." dedim. Gördüklerim gerçekten çok gerçekçi, çok fütürist, çok karmaşık ve bir o kadar da güzeldi."

Reedus başlangıçta Kojima ve del Toro tarafından yönetilen Silent Hill serisine yeni bir giriş üzerinde çalışmak için görüşüyordu ancak proje P.T adlı oynanabilir bir demonun yayınlanmasının ardından yayıncı Konami tarafından iptal edildi ve Hideo bir süre sonra Konami'den ayrıldı. Metal Gear Solid'in yaratıcısı Konami'den ayrılmasıyla birlikte kendi bağımsız şirketi Kojima Productions'ı kurdu ve Death Stranding üzerinde çalışmaya başladı.

Death Stranding 2 Ne Zaman Çıkacak?

Reedus, Leo Edit'e markanın yeni oyunuyla ilgili şunları söyledi:

"Bütün mocap seanslarını ve her şeyi bitirmem belki iki veya üç yılımı aldı. Çok çalışmak gerekiyor. Nihayetinde tamamladık ve oyun çıktı. Neredeyse bütün ödülleri kazandı ve bu cidden büyük bir şeydi. Biz de oyunun ikincisine kısa süre önce başladık."

Sony, Kasım 2019'da PS4 için Death Stranding'i yayınlamıştı ve 505 Games, Temmuz 2020'de oyunu PC için piyasaya sürdü. Director's Cut ise geçen yıl PS5 platformu için çıkış yaptı ve 2022'nin başlarında PC için piyasaya sürüldü. Death Stranding 2'nin ne zaman çıkacağı ile ilgili şimdilik elimizde varsayımlardan başka bir şey yok ancak çalışmaların yeni başladığı düşünüldüğünde en erken 2024 veya 2025 yıllarını bulabilir.