Death Stranding Çıkış Fragmanı Bu Hafta Yayınlanacak

2015 yılında Konami ile yaşanan tatsız olay sonrasında kapanan Kojima Productions, Aralık ayında yeniden kurulmuş ve Sony Interactive Entertainment yapılan anlaşma neticesinde de Death Stranding oyununun geliştirilme aşamasına geçilmişti. Eylül ayı içerisinde de geliştirilme aşaması tamamlanmış olan oyun, önümüzdeki ay satışa sunulacak.

Yakın bir zaman önce Twitter üzerinden bir paylaşım yapmış olan Hideo Kojima, Death Stranding oyununun çıkış fragmanının hazırlık aşamasında olduğunu duyurmuştu. Bizzat kendisinin montajladığını söylediği fragman bu hafta düzenlenecek olan Paris Games Week 2019 fuarı sırasında yayınlanacak. Fragman için verilen tam tarih 30 Ekim 2019.

The launch trailer of DEATH STRANDING that I myself edited will be revealed at Paris Games Week on October 30th. Pls look forward to it. 👍🌈🦀☔️🐟🐋🐬💀👶✋🤩🚀 pic.twitter.com/IqTwo4ZIKX — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) 29 Ekim 2019

Hatırlayacağınız üzere Metal Gear Solid V: The Phantom Pain oyununun çıkış fragmanı beş dakika civarı bir uzunluğa sahipti. Yeni oyun bundan aşağı kalacakmış gibi görünmüyor. Tabii ki bu fragman yayınlandığında ortaya çıkacak ve uzunluğu fark etmeksizin keyifle izleyeceğimiz bir fragman olacağını düşünüyoruz.

Türkçe dil desteği ile Death Stranding, PlayStation 4 için 8 Kasım 2019, PC için de 2020 Yaz mevsiminde satışa sunulacak.

Death Stranding konusu

Hikayesi yakın gelecekte geçiyor ve Sam Porter Bridges (Norman Reedus) karakterinin etrafında dönüyor. Gizemli patlamaların dünyayı sarsması neticesinde Death Stranding adı verilen bir dizi doğaüstü olaylar meydana geliyor. İzgesel yaratıkların tabiata musallat olmasıyla da gezegenimiz kitlesel bir yok oluşun eşiğine geliyor. Bizim amacımız ise tahrip olmuş çorak arazi boyunca ilerleyerek insanlığı yaklaşmakta olan yok oluştan kurtarmak olacak.