Death Stranding Çıkış Fragmanı Bu Hafta Yayınlanacak

2015 yılında Konami ile yaşanan tatsız olay sonrasında kapanan Kojima Productions, Aralık ayında yeniden kurulmuş ve Sony Interactive Entertainment yapılan anlaşma neticesinde de Death Stranding oyununun geliştirilme aşamasına geçilmişti. Eylül ayı içerisinde de geliştirilme aşaması tamamlanmış olan oyun, önümüzdeki ay satışa sunulacak.

Yakın bir zaman önce Twitter üzerinden bir paylaşım yapmış olan Hideo Kojima, Death Stranding oyununun çıkış fragmanının hazırlık aşamasında olduğunu duyurmuştu. Bizzat kendisinin montajladığını söylediği fragman bu hafta düzenlenecek olan Paris Games Week 2019 fuarı sırasında yayınlanacak. Fragman için verilen tam tarih 30 Ekim 2019.

The launch trailer of DEATH STRANDING that I myself edited will be revealed at Paris Games Week on October 30th. Pls look forward to it. 👍🌈🦀☔️🐟🐋🐬💀👶✋🤩🚀 pic.twitter.com/IqTwo4ZIKX