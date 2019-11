Death Stranding Çıkış Tarihinin E3 2016 Fragmanına Gizlendiği İddia Edildi

Death Stranding, 2016 yılında duyurulmuş olmasına rağmen çıkış tarihinin açıklanması bu yıl gerçekleşti. Ancak bu tarih, esasında ta en başında söylenmiş olabilir. Bir kullanıcı, Death Stranding'in çıkacağı 8 Kasım 2019 tarihinin duyuru fragmanına gizlendiğini iddia etti.

Söz konusu iddianın sahibi ise Twitter kullanıcısı GermanStrands. Belirttiğine göre oyunun 2016 yılında duyurulduğu E3 fuarında yayınlanan fragmanda, Death Stranding logosundaki on bir harf, sekiz iplik ile birbirine bağlanıyor. Bu harflerden on biri E, A, T, S, T, A, N, D, I, N, G ve iplikleri çıktığı sekiz harf ise E, A, T, S, T, I, N, G.

Ortaya attığı iddiasında bununla kalmayan GermanStrands, 2019 yılının Balina Yılı olduğunu da belirterek iddiasını sonlandırıyor. Sizin de görebileceğiniz üzere kullanıcının Twitter hesabındaki paylaşımına iliştirdiği resimde balinalar da seçilebiliyor. Tüm bunları toparladığımızda da Death Stranding oyununun çıkış tarihinin çok önceden 8 Kasım 2019 olarak belirlendiğinin E3 2016 fuarındaki fragmanda ilan edildiği iddiasına varıyoruz.

#DeathStranding Logo - Reveal Trailer E3 2016



11 Letters connected with 8 Strands.. 11/8 or November 8th...🤯

2019 is also the year of the 🐋!



The game will finally be released THIS FRIDAY! 👫📦🐾🌈🚀🌎🐳🤩✋@Kojima_Hideo @HIDEO_KOJIMA_EN @Kaizerkunkun #PlayStation #PS4 pic.twitter.com/G6o9XiQRAN