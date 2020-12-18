Death Stranding için Cyberpunk 2077 İçerikleri Yayınlandı

Kimileri için bir başyapıt, kimileri için de kargo taşıma simülasyonu olarak nitelendirilen Death Stranding için yeni içerikler gelmeye devam ediyor. Ne var ki bu sefer yayınlananlar, özel bir anlaşmanın meyveleri diyelim. Death Stranding için Cyberpunk 2077 içerikleri büyük bir güncelleme ile oyuna eklendi.

İlk olarak 2005 yılında kurulmuş olan Kojima Productions, 2015 yılında Konami ile yaşanan husumet sonrasında kapanmıştı. Olan da Silent Hills oyununa olmuştu. Ne var ki Japonya menşeli yayıncı ile olan anlaşmasını bitiren Hideo Kojima, aynı yıl içerisinde stüdyoyu bağımsız olarak yeniden kurmuştu. Bu hafta ise beşinci yılı kutlanıyor. Kutlamaların öncesinde sosyal medya hesaplarından bir duyuru yapan Hideo Kojima, sürpriz haberlerin geleceğini söyleyerek bizleri heyecanlandırmıştı. Sürpriz haberlerden ilki, dün itibarıyla geldi.

Death Stranding Cyberpunk 2077 İçerikleri Neler?

Yapılan yeni duyuru ile Cyberpunk 2077 ile Death Stranding arasında özel bir anlaşma sağlandı. Bildiğiniz gibi CD Projekt RED tarafından geçtiğimiz hafta içerisinde satışa sunulan oyunun farklı noktalarında ünlü ismi ve BB’yi görebilmek mümkün oluyor. Bu güzel jestlerin ardından Hideo Kojima bir karşılık vermeyi istemiş. Öyle ki Death Stranding oyununun PC versiyonu için özel bir güncelleme yayınlandı. 34 GB boyutundaki bu güncelleme ile oyuna Cyberpunk 2077 temalı içerikler ekleniyor. Bu içeriklerin başında oyunun geçtiği evren ve karakterler ile bağlantılı altı yeni görev ve Reverse Trike bulunuyor.

Dahası ise oyuna yeni bir mekanik ekleniyor. Bu mekanik ile düşman makinelerini hedefleyebilecek ve olumsuz durum etkileri uygulayabileceksiniz. MULE alıcı direklerinin aktivasyonları geçici olarak sekteye uğratmak, düşman Odradek’ler sersemletebilmek ve düşman araçlarını kısa devre ile durdurabilmek de mümkün oluyor.

Bunların dışında Johnny Silverhand’ın kuşanıp kullanabileceğiniz robotik kolu ve güneş gözlükleri dahil yeni kozmetik eşyalar, yeni hologramlar ve belli başlı yapılar için Trauma Team adı verilen araç hologramı gibi daha başka içerikler de oyuncuların beğenisine sunulacak.

Son olarak, Death Stranding şu anda hem Epic Games Store hem de Steam üzerinde % 50 oranında bir indirim ile 199.50 TL’ye satılıyor. Ancak Epic Games Store tarafında 60 TL değerinde bir kupon hakkınızın olduğunu hatırlatalım. Haliyle oyunun fiyatı otomatik olarak 139.50 TL’ye inmiş oluyor.