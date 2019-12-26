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Death Stranding, Famitsu Oylamasında Zirveyi Hiçbir Oyuna Bırakmadı

Orçun Çavuşoğlu
Orçun Çavuşoğlu - | Oyun
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Famitsu tarafından her yıl düzenlenen oylamanın bir yenisi daha gerçekleşti. Otuz kadar oyunun sıralandığı listenin başında Death Stranding bulunuyor.

Söz konusu bir Japon oyun dergisi olduğu için oylamanın da haliyle Japonya ile sınırlı olduğu tahmin edilebilir. Evet, öyle ama ne yazık ki oyuncular katılımda bulunamıyorlar. Bu yılki oylamaya oyun ünlüleri ve çoğunluğu tanınmış olan geliştiricilerden oluşan yüz otuz iki seçmen katılımda bulunmuş. Sonuç olarak, yılın en iyi otuz oyunu seçilmiş.

Zirvede, oyuncuları kendi içinde bölen Death Stranding yer alıyor. The Game Awards 2019 şovunda yılın oyunu seçilen Sekiro: Shadows Die Twice ise üçüncü sırada bulunuyor. Listede Days Gone, Monster Hunter World: Iceborne, Apex Legends, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Judgment, Resident Evil 2 (2019), Kingdom Hearts III, Borderlands 3, Star Wars Jedi: Fallen Order ve Detroit: Become Human gibi daha başka büyük oyunlar da yer alıyor.

Listenin tamamı ise şöyle:

  1. Death Stranding
  2. Dragon Quest Walk
  3. Sekiro: Shadows Die Twice
  4. Fire Emblem: Three Houses
  5. Ring Fit Adventure
  6. Polkemon Swird & Shield
  7. Days Gone
  8. Monster Hunter: World Iceborne
  9. Dragon Quest Builders 2
  10. Apex Legends
  11. The Legend of Zelda: Link’s Awakening
  12. Ace Combat 7: Skies Unknown
  13. 13 Sentinels: Aegis Rim
  14. Judgment
  15. Persona 5 Royal
  16. Resident Evil 2
  17. Kingdom Hearts III
  18. Astral Chain
  19. Borderlands 3
  20. Star Wars: Jedi Fallen Order
  21. Super Smash Bros. Ultimate
  22. Tetris 99
  23. Archer Densetsu
  24. Fate/Grand Order
  25. Splatoon 2
  26. Final Fantasy XIV: Shadowbringers
  27. Samurai Shodown
  28. Detroit: Become Human
  29. moon
  30. GRIS

Bu arada, geçen sene yapılan oylamanın kazananının Marvel's Spider-Man olduğunu söyleyelim.

ETİKETLER: kojima productions Death Stranding