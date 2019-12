Death Stranding, Famitsu Oylamasında Zirveyi Hiçbir Oyuna Bırakmadı

Famitsu tarafından her yıl düzenlenen oylamanın bir yenisi daha gerçekleşti. Otuz kadar oyunun sıralandığı listenin başında Death Stranding bulunuyor.

Söz konusu bir Japon oyun dergisi olduğu için oylamanın da haliyle Japonya ile sınırlı olduğu tahmin edilebilir. Evet, öyle ama ne yazık ki oyuncular katılımda bulunamıyorlar. Bu yılki oylamaya oyun ünlüleri ve çoğunluğu tanınmış olan geliştiricilerden oluşan yüz otuz iki seçmen katılımda bulunmuş. Sonuç olarak, yılın en iyi otuz oyunu seçilmiş.

Zirvede, oyuncuları kendi içinde bölen Death Stranding yer alıyor. The Game Awards 2019 şovunda yılın oyunu seçilen Sekiro: Shadows Die Twice ise üçüncü sırada bulunuyor. Listede Days Gone, Monster Hunter World: Iceborne, Apex Legends, The Legend of Zelda: Link’s Awakening, Judgment, Resident Evil 2 (2019), Kingdom Hearts III, Borderlands 3, Star Wars Jedi: Fallen Order ve Detroit: Become Human gibi daha başka büyük oyunlar da yer alıyor.

Listenin tamamı ise şöyle:

Death Stranding Dragon Quest Walk Sekiro: Shadows Die Twice Fire Emblem: Three Houses Ring Fit Adventure Polkemon Swird & Shield Days Gone Monster Hunter: World Iceborne Dragon Quest Builders 2 Apex Legends The Legend of Zelda: Link’s Awakening Ace Combat 7: Skies Unknown 13 Sentinels: Aegis Rim Judgment Persona 5 Royal Resident Evil 2 Kingdom Hearts III Astral Chain Borderlands 3 Star Wars: Jedi Fallen Order Super Smash Bros. Ultimate Tetris 99 Archer Densetsu Fate/Grand Order Splatoon 2 Final Fantasy XIV: Shadowbringers Samurai Shodown Detroit: Become Human moon GRIS

Bu arada, geçen sene yapılan oylamanın kazananının Marvel's Spider-Man olduğunu söyleyelim.