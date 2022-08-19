Death Stranding, Game Pass'e Geliyor: İşte Tarihi

Microsoft'un resmi PC Game Pass Twitter hesabı, tüm hafta Death Stranding'in Game Pass'e geleceği konusunda ufak ipuçları veriyordu ve bu durum artık resmileşti. Death Stranding, 23 Ağustos'ta PC Game Pass'e geliyor.

Metal Gear serisi ile tanınan geliştirici Hideo Kojima'nın öncülük ettiği Death Stranding, iki yıl önce PC'de piyasaya sürülmesinden önce 2019'da PlayStation 4'e özel olarak piyasaya sürülmüştü.

Death Stranding'in PC Game Pass'e geleceği yeni kesinleşmiş olsa da bir süredir bunun gerçekleşeceği barizdi. Microsoft'un abonelik hizmeti Game Pass'in resmî Twitter hesabı, oyundan sahneleri tasvir eden görüntülerle bu hafta profil resmini birkaç kez değiştirdi. Kojima Productions ayrıca Microsoft ile Kojima'nın daha önce "hep yapmak istediğim oyun" dediği şey üzerinde çalışıyor. Yeni IP, Microsoft'un bulut teknolojisini kullanacak ve Kojima bunun "daha önce hiç görülmemiş bir şey" olduğunu söyledi. Yeni oyunun bir adı veya çıkış tarihi yok ve Kojima'nın Xbox için geliştirdiği bu yeni oyunu tam olarak ne zaman göreceğimiz belli değil.

special delivery pic.twitter.com/GRTxRbDPEu — PC Game Pass (@XboxGamePassPC) August 19, 2022

Death Stranding, Xbox Game Pass'e de Gelecek mi?

Death Stranding'in PC Game Pass'e gelişi, hizmete bir destek olsa da bu, oyunun konsollardaki Game Pass'e geleceğini söylemek biraz güç. Sony, Death Stranding'i 2019'da PlayStation'a özel olarak yayınladı ancak oyunun PC'deki yayıncılığını 505 Games üstlendi.

Sony, hâlâ Death Stranding'in konsol özel haklarını elinde bulunduruyor, bu nedenle Game Pass'in Xbox'a gelmesini beklemek bu noktada mümkün görünmüyor.

Kojima Productions'ın 2015'te Konami'den ayrılmasından bu yana Kojima'nın ilk oyunu olan Death Stranding, bir felaketin ardından ABD'de geçen bir açık dünya aksiyon oyunudur. Death Stranding'te şehirlere malzeme dağıtan ve Dünya'da ortaya çıkan yaratıklarla savaşan bir kuryenin başından geçenlere eşlik ediyorsunuz.