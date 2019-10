Death Stranding için Etkileyici Bir Sinematik Fragman Yayınlandı

Sony Interactive Entertainment ve Kojima Productions Death Stranding için yeni bir fragman daha yayınladılar.

Yayınlanan yeni fragmanın adı The Drop ve toplamda bir dakikalık bir uzunluğu var. Aksiyon dolu bir açılış ile başlayan fragmanda karakterimiz Sam'i liderleri Man in the Golden Mask (Troy Baker) olan Homo Demens isimli bir topluluktan kaçarken görüyoruz. Koşuşturmaca sırasında Sam elindeki çantayı düşürüyor. Düşüşün akabinde de geçmişe bir dönüş yaşanıyor ve bahsi geçen çantayı ilk teslim aldığımız anı, yani görevimizin nasıl başladığını görüyoruz. Yola çıktıktan kısa bir süre sonra ise Shadow of the Colossus oyunundaki devleri andıran gizemli bir varlık yolun ilerisinde kendisini gösteriyor ve YARIN SİZİN ELLERİNİZDE yazısıyla fragman sona eriyor.

Death Stranding oyununun hikayesi yakın gelecekte geçiyor ve Sam Porter Bridges (Norman Reedus) karakterinin etrafında dönüyor. Gizemli patlamaların dünyayı sarsması neticesinde Death Stranding adı verilen bir dizi doğaüstü olaylar meydana geliyor. İzgesel yaratıkların tabiata musallat olmasıyla da gezegenimiz kitlesel bir yok oluşun eşiğine geliyor. Bizim amacımız ise tahrip olmuş çorak arazi boyunca ilerleyerek insanlığı yaklaşmakta olan yok oluştan kurtarmak olacak.

Geliştirilme süreci tamamlanmış olan Death Stranding, 8 Kasım 2019 tarihinde PlayStation 4 için satışa sunulacak.