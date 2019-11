Death Stranding için Geri Sayım Canlı Yayını Düzenlenecek

Sizin de fark etmiş olduğunuz üzere son birkaç gündür Death Stranding haberleri eskiye oranla daha sık gelmeye başladı. Bunun nedeni elbette çıkış zamanının iyiden iyiye yaklaşmış olması. Cuma günü büyük buluşma gerçekleşecek ve Amerika kıtasını yeniden bir araya getirmek için ter dökmeye başlayacağız. Death Stranding oyununun PlayStation 4 versiyonu yayıncısı olan SIE, çıkış öncesi özel bir canlı yayın gerçekleştireceğini duyurdu.

Prepare to reconnect society by tuning into the Countdown to Death Stranding livestream. Host @GeoffKeighley is joined by creator @Kojima_Hideo and actors from the game: https://t.co/4HgMm8F158 pic.twitter.com/t4ZC6L1cs8