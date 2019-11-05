Death Stranding için Geri Sayım Canlı Yayını Düzenlenecek

Sizin de fark etmiş olduğunuz üzere son birkaç gündür Death Stranding haberleri eskiye oranla daha sık gelmeye başladı. Bunun nedeni elbette çıkış zamanının iyiden iyiye yaklaşmış olması. Cuma günü büyük buluşma gerçekleşecek ve Amerika kıtasını yeniden bir araya getirmek için ter dökmeye başlayacağız. Death Stranding oyununun PlayStation 4 versiyonu yayıncısı olan SIE, çıkış öncesi özel bir canlı yayın gerçekleştireceğini duyurdu.

Prepare to reconnect society by tuning into the Countdown to Death Stranding livestream. Host @GeoffKeighley is joined by creator @Kojima_Hideo and actors from the game: https://t.co/4HgMm8F158 pic.twitter.com/t4ZC6L1cs8 — PlayStation (@PlayStation) 4 Kasım 2019

Countdown to Death Stranding adı altında gerçekleştirilecek ve Geoff Keighley tarafından sunulacak olan canlı yayın, 7 Kasım 2019 Perşembe TSİ 18:00 sıralarında başlayacak. Keighley bildiğiniz gibi oyundaki yapay zeka karakterlerden bir tanesi ve kendisiyle iletişim kurabileceksiniz. Canlı yayına doğal olarak Hideo Kojima da katılımda bulunacakken, oyundaki karakterleri canlandıran oyuncuları da görme fırsatımız olacak.

Eğer Countdown to Death Stranding yayınını izlemek istiyorsanız, PlayStation Europe Youtube kanalını ziyaret edebilirsiniz.

Şu an için içerik adına herhangi bir detay verilmiş değil. Mesela Death Stranding oyunu ile ilgili yepyeni bir oynanış gösterimi yapılacak mı, bilmiyoruz ama büyük ihtimalle oyunun geliştirilme süreci üzerine konuşulacak ve rol alan oyuncuların oyun ile ilgili genel düşünceleri alınacaktır diye tahmin ediyoruz. Tabii ki haberimizin olmadığı daha başka sürprizler ile de karşılaşabiliriz. Hideo Kojima bu, hazırlıklı olmak lazım.