Death Stranding'in Çıkış Fragmanı Yayınlandı

Büyük ilgi odağı olan ve çıkışı dört gözle beklenen Death Stranding, yakın bir zaman sonra bizlerle olacak. Dün Hideo Kojima oyunun çıkış fragmanının bizzat kendisi tarafından montajlandığını ve Paris Games Week 2019 sırasında yayınlanacağını duyurmuştu. Merakla beklediğimiz Death Stranding çıkış fragmanı bugün itibarıyla yayınlandı.

Haberimizin sonundan izleyebileceğiniz fragmanın sekiz dakikaya yakın olmasıyla bir hayli uzun olduğunu söyleyebiliriz. Ancak seyir zevki oldukça yüksek olduğu için sıkılmadan izleyebilirsiniz. Daha önceden görmediğimiz birçok sahneyi ekranımıza getiren fragman boyunca Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Lea Seydoux ve Lindsay Wagner gibi ünlü oyuncular tarafından canlandırılan birçok karakteri ve yeni yerleri görebilmek mümkün oluyor.

Keyifli seyirler dileriz!

Death Stranding konusu

Hikayesi yakın gelecekte geçiyor ve Sam Porter Bridges (Norman Reedus) karakterinin etrafında dönüyor. Gizemli patlamaların dünyayı sarsması neticesinde Death Stranding adı verilen bir dizi doğaüstü olaylar meydana geliyor. İzgesel yaratıkların tabiata musallat olmasıyla da gezegenimiz kitlesel bir yok oluşun eşiğine geliyor. Bizim amacımız ise tahrip olmuş çorak arazi boyunca ilerleyerek insanlığı yaklaşmakta olan yok oluştan kurtarmak olacak.

PlayStation 4 için 8 Kasım 2019 tarihinde Türkçe altyazı desteğiyle çıkacak oyun için PC kullanıcılarının 2020 yılının Yaz mevsimini beklemesi gerekiyor.