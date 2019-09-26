Death Stranding'in Geliştirilme Süreci Tamamlandı

Kimilerine göre bir klasik olacak, kimilerine göre de büyük bir hayal kırıklığı yaratacak olan Death Stranding, geliştirilme sürecini en nihayetinde tamamladı. Kojima Productions, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla oyunun nihai sürüme ulaştığını müjdeledi.

DEATH STRANDING is complete and has gone gold!! Hideo Kojima, the Kojima Productions team, everyone at Sony and Guerrilla, cast members; all put their heart and soul into it. Thanks for your support, we can’t wait to bring you a new “A HIDEO KOJIMA GAME”. Play it on Nov 8th!! pic.twitter.com/Nj73oGG05p — Kojima Productions (@KojiPro2015_EN) 26 Eylül 2019

E3 2016 fuarında duyurulan Death Stranding, oyun dünyası ve oyuncular için fazlasıyla büyük bir gizem. Hideo Kojima bile oyunu anlayamadığını söylüyorsa, gerisini siz düşünün. Gerçi biz söyleminde pek ciddi olmadığını düşünüyoruz. Malum kendisi komiklikler ve şakalar yapmayı çok sevdiği için anlamadığı yönündeki söylemi de bunlardan bir yenisi olsa gerek.

Kadrosunda Norman Reedus, Mads Mikkelsen, Lea Seydoux, Margaret Qualley, Tommie Earl Jenkins, Troy Baker, Guillermo del Toro ve Lindsay Wagner gibi yıldız isimlerin bulunduğu oyunun konusuna göre insanlar aralarına duvarlar örmüş ve yalıtılmış bir şekilde yaşamaya alışmışlardır. Sam Porter Bridges (Norman Reedus) olarak bizim amacımız ise kopuklukları gidererek hem parçalanmış toplumu bir araya getirmek hem de yalıtılmış şehirleri birbirine bağlamak olacak. Bunu yaparak da dünya genelindeki diğer oyuncularla yeni bağlar oluşturacağız. Hideo Kojima da "Umuyorum ki diğerleriyle iyi ilişkiler geliştirmenin gerçek önemini anlayacaksınız." yorumunda bulunuyor.

Bu aşamada artık Kojima Productions fiziksel sürümler için seri basıma geçilmesinin yanı sıra her oyunda olduğu gibi olası ek içerikler ve tabii ki ilk gün güncellemesinin hazırlıkları yapılacak. Biz oyunculara da 8 Kasım 2019 tarihini beklemek düşüyor.

Death Stranding için sınırlı sayıda üretilmiş PlayStation 4 Pro paketi duyuruldu!

Öte yandan, State of Play yayını sırasında Death Stranding için sınırlı sayıda üretilmiş olan PlayStation 4 Pro paketi duyurulmuştu. Kuzey Amerika ve Avrupa bölgesindeki seçili perakendecilerde satılacak olan bu paket, oyunun çıkışını gerçekleştireceği gün piyasada olacak.

Oldukça etkileyici bir tasarımının olduğunu söylemek gerek. İki konsolun kasasının üzerinde iki siyah el izinin olduğu tasarımda, dikkatli baktığınız zaman ellerin ayalarında dünyadaki kıtaların şekillerini görebiliyoruz. Bunun yanı sıra BB Pod ile aynı renk yarı saydam Dualshock 4 tasarımı da göze oldukça hoş görünüyor.

Aşağıdaki fragmandan kendi gözlerinizle görebilirsiniz.