Death Stranding'in Geliştirilme Süreci Tamamlandı

Kimilerine göre bir klasik olacak, kimilerine göre de büyük bir hayal kırıklığı yaratacak olan Death Stranding, geliştirilme sürecini en nihayetinde tamamladı. Kojima Productions, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla oyunun nihai sürüme ulaştığını müjdeledi.

DEATH STRANDING is complete and has gone gold!! Hideo Kojima, the Kojima Productions team, everyone at Sony and Guerrilla, cast members; all put their heart and soul into it. Thanks for your support, we can’t wait to bring you a new “A HIDEO KOJIMA GAME”. Play it on Nov 8th!! pic.twitter.com/Nj73oGG05p