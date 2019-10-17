Death Stranding'in İlk Gün Güncellemesinin Detayları Ortaya Çıktı

Death Stranding oyununun geliştirilme süreci, Eylül ayının sonlarına doğru tamamlanmıştı. Bu aşamanın sonrasında, bildiğiniz gibi fiziksel sürümler için seri basıma geçilirken ilk gün yayınlanacak olan güncellemenin de hazırlığı yapılmaya başlanıyor. Death Stranding oyununun ilk gün güncellemesiyle ilgili detaylar da ortaya çıktı.

Reddit üzerinden verilen bilgiye bakılırsa, 1.02 versiyonuna yükseltecek olan ilk gün güncellemesi o kadar da büyük boyutlu olmayacak. Toplamda 356.4 MB gibi oldukça ufak bir yükleme bizleri bekliyor. Yükleyebilmek için ise PlayStation 4 konsolunuzun sistem yazılımının 6.72 veya üstü olması gerekiyor.

Peki bizleri ne gibi değişiklikler bekliyor? Artık ufak boyutlu diyebileceğimiz bu tür bir güncelleme dosyasına ait değişiklikler için uzun bir liste yok. Öyle ki, ağ fonksiyonelliği optimizasyonu ve çeşitli performans geliştirmeleri yapılacak. Hazır ağ işlevselliğinden bahsetmişken, Death Stranding oyununun çok oyunculu bileşenlerinin tamamıyla seçeneğe bağlı olacağını söyleyelim. Oyuncular birlikte binalar inşa edebilmenin yanı sıra, birbirlerine ipuçları bırakabilecekler. Yani doğrudan bir etkileşim olmayacak. Ayrıca çok oyunculu bileşenler için PlayStation Plus aboneliği de gerekmeyecek.

Kojima Productions tarafından PlayStation 4 için geliştirilmiş olan Death Stranding, 8 Kasım 2019 tarihinde satışa sunulacak. İncelemelerin ve puanlamaların ise en erken 1 Kasım 2019 tarihi itibarıyla yayınlanmaya başlanacağını hatırlatalım.