Death Stranding'in İnceleme Puanları Yayınlandı

2015 yılında çıkan Metal Gear Solid V: The Phantom Pain oyunundan bu yana yeni bir Hideo Kojima oyunu oynamayalı epey uzun zaman oldu. Önümüzdeki hafta bugün bu özlem bitecek ve Death Stranding ile ekranda 'A Hideo Kojima Game', Türkçe mealiyle 'Bir Hideo Kojima Oyunu' yazısını bir kez daha göreceğiz.

Hatırlayacağınız üzere, geçtiğimiz hafta yapılan açıklama ile oyunun ambargosunun bugün itibarıyla kalkacağı ve hazırlanan tüm incelemelerin de gönül rahatlığıyla yayına verilebileceği duyurulmuştu. Oyunun inceleme puanları ve görüşler merak ediliyordu. Death Stranding için hazırlanan incelemeler ve puanlamalar yayınlandı. Bakalım Hideo Kojima'nın aldığı riskin karşılığında karşımızda nasıl bir oyun var?

Oyun öncelikli olarak PlayStation 4 için satışa sunulacak. Metacritic ortalaması 84 / 100 olan Death Stranding oyununun inceleme puanlarına aşağıdan bakabilirsiniz.

Death Stranding İnceleme Puanları