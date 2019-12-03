Death Stranding'in Olası Devam Oyununda Sıfırdan Başlangıç Yapılacak

Oyun dünyasında her daim yenilik sunmayı hedefleyen Hideo Kojima, bu sene karşımıza Death Stranding ile çıktı. Aşina olunanın dışında ve herkese hitap etmeyen bir yapısı olan bu oyun, Kojima'ya göre yeni bir türün ilk adımı ve haliyle sıradaki oyunun ise bunun halefi olacağı tahmin ediliyor. Zaten Eylül ayı içerisinde GameSpot tarafından yapılan röportajda Death Stranding için bir devam oyunu veya oyunları görebileceğimiz söylenmişti.

Şu anlık sıradaki Hideo Kojima oyununun ne olacağına dair net bir şey yok ama olası Death Stranding 2, orijinal oyunun doğrudan devamı olmayabilirmiş.

Vulture sitesi tarafından video oyun yönetmeni ile bir röportaj gerçekleştirildi. Bu röportaj sırasında Norman Reedus ile çalıştığı zamanlara değinen Kojima, Death Stranding oyununun geliştirilmesi sırasında Los Angeles ve New York şehirlerinde gerçekleştirilen hareket yakalama aşaması sırasında Reedus ile sıkı dost olduklarını söylüyor. Bu bağlamda onunla yeniden çalışmayı isterken, Death Stranding için olası bir devam oyunu yapmayı planlarsa da her şeye sıfırdan başlayacağını dile getirdi. Buradan çıkartabileceğimiz sonuç, konu olarak tam bir bağlantı olmasa bile aynı evrende geçecek ikinci bir oyunla karşımıza çıkılabilir.

İleride karşımıza nasıl bir Hideo Kojima oyununun çıkacağını çok merak ediyoruz. Birçok ihtimal söz konusu. Death Stranding için bir devam oyununa ek olarak, korku türünde bir oyunla da karşılaşabiliriz. Tabii ki yepyeni bir fikri mülkiyet ihtimalini akıllardan çıkarmamak lazım. Şaşırt bizi Kojima-san!