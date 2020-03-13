Death Stranding'in PC Versiyonuna Özel Eşyaları Kozmetik Değil

Death Stranding oyununun PC versiyonu Haziran ayının başında çıkacak. Geçtiğimiz haftalarda yapılan resmi duyurunun ayrıntılarında, Half-Life temalı ait bazı içeriklerin de oyunda karşımıza çıkacağını öğrenmiştik. İlk etapta bunların sadece kozmetik odaklı içerikler olacağı düşünülmüştü. Yani sadece ana karakterimiz Sam için özelleştirme eşyaları olacağı gözüyle bakılmıştı ama meğerse hiç de öyle değilmiş.

Oyun Yönetmeni Hideo Kojima, Twitter hesabı üzerinden konuya açıklık getirdiği bir paylaşımda bulundu. Bu paylaşımda Kojima, Valve ile yapılan işbirliği ile oyuna getirilen eşyalarının her birinin kendisine ait özellikleri olacağını söyledi.

In the DS PC ver trailer, what Sam is wearing is called the Headcrab and Gravity Gloves from Half-Life. Since those are collaboration items, each one has a special feature. See the comparison of Half-Life: Alyx and DEATH STRANDING below.

Pre-Order now:https://t.co/TxRuNL91u2 pic.twitter.com/6R42eqe4hT — HIDEO_KOJIMA (@HIDEO_KOJIMA_EN) March 12, 2020

Bu açıklama sonrasında büyük ihtimalle bu eşyaların senaryo sırasındaki belirli görevleri yerine getirdiğimizde açılacağı sonucuna varıyoruz. Bir nevi Conan O'Brien ile iletişime geçip, bizden istediğini yerine getirmemiz karşılığında hızlı yüzmemizi sağlayan özel bir eşya vermesi gibi.

Öte yandan, bu eşyaların bize sağlayacağı yararın ne olacağı konusunda ipucu verilmiş değil. Aynı şekilde Steam sayfası da herhangi bir tüyo vermiyor ama Twitter üzerinden yapılan teoriler, eldivenlerin oyunculara uzakta olan bir eşyayı almalarına olanak tanıyabileceği yönünde oldu. Headcrab için ise şu anlık bir teori üretilemiyor. Her iki eşyanın esrarının çözülmesi için muhtemelen çıkış zamanını beklemek zorunda kalacağı. Bu süreçte Hideo Kojima bir ipucu bırakmazsa tabii ki.

Death Stranding oyununun PC versiyonu, 505 Games tarafından 2 Haziran 2020 tarihinde Epic Games Store ve Steam üzerinden satışa sunulacak.