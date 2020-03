Death Stranding PC Çıkış Tarihi Duyuruldu

Kojima Productions tarafından geliştirilen ve kimilerine göre bir sanat eseri, kimilerine göre de hayal kırıklığı olan Death Stranding bu sene PC için de satışa sunulacak. Düne kadar sadece Yaz mevsiminde satışa sunulacağı biliniyordu ama artık tam tarih netleşti. 505 Games ve Kojima Productions, Death Stranding oyununun PC için 2 Haziran 2020 tarihinde satışa sunulacağını duyurdular.

Hikayesi yakın gelecekte geçen oyun, Sam Porter Bridges (Norman Reedus) karakterinin etrafında dönüyor. Gizemli patlamaların dünyayı sarsması neticesinde Death Stranding adı verilen bir dizi doğaüstü olaylar meydana geliyor. İzgesel yaratıkların tabiata musallat olmasıyla da gezegenimiz kitlesel bir yok oluşun eşiğine geliyor. Sam olarak sizin amacınız ise tahrip olmuş çorak arazi boyunca ilerleyerek insanlığı yaklaşmakta olan yok oluştan kurtarmak olacak.

Death Stranding şu anda Epic Games Store ve Steam üzerinden 399 TL'ye ön-sipariş verilebilir. Eğer ön-sipariş ile satın alırsanız, yüksek çözünürlüklü duvar kağıtları, Kiral Altın ve Omnireflector "Sam" güneş gözlükleri ve şapka, altın ve gümüş hız iskeleti ve zırh plakası hediyeniz olacak.

Bunların haricinde oyununun bütün sürümleri, daha önceden yayınlanmamış on ek müzik ile genişletilmiş Death Stranding resmi dijital müzik albümü, Selections From 'The Art of Death Stranding dijital kitap, Kiral Altın ve Omnireflector Ludens Maskesi güneş gözlüğü, altın ve gümüş güç iskeleti, arazi iskeleti ve ikinci seviye zırh plakası içerecek.

Son olarak, Death Stranding oyununun PC versiyonu fotoğraf modu, yüksek hare hızı, çok geniş ekran monitör desteği ve Half-Life serisinden de içerik sunacak.

Yayınlanan yeni fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.