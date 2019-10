Death Stranding bildiğiniz üzere E3 2016 fuarında PlayStation 4 için duyurulmuştu. Uzun bekleyişin ardından 8 Kasım 2019 tarihinde çıkışını gerçekleştirecek olan oyun için Kojima Productions müjdeli bir duyuru yaptı. Death Stranding önümüzdeki sene PC için de satışa sunulacak.

Bu duyuru aslında bir parça sürpriz olmadı diyebiliriz. Hideo Kojima dahil hiçbir Kojima Productions çalışanının PC versiyonu ile ilgili doğrudan bir şey söylememiş olmasına rağmen, Death Stranding oyununun bu platform için de geliştirilmekte olduğuna dair bir takım işaretleri görmüştük ve imalarda bulunulmuştu. Mesela Death Stranding için yapılan tanıtımların genelinde kullanılan görsellerde PlayStation 4 platformuna özel olarak geliştirildiğine dair hiçbir ibare kullanılmamıştı. Bunun üstüne, geçtiğimiz aylarda oyunun PlayStation 4 için özel satışa sunulacak olan oyunların bulunduğu sayfadan kaldırıldığını da görmüştük.

Hatırlayacağınız üzere aynı listede daha önceden Detroit: Become Human da yer alıyordu ama GDC 2019 etkinliğinde Quantic Dream ve Epic Games tarafından yapılan PC versiyonu duyurusu sonrasında, bu oyun bahsi geçen sayfadan kaldırılmıştı. Hal böyle olunca Death Stranding oyununun PC versiyonu için umutlanmıştık.

Bugün ise beklenen duyuru en nihayetinde yapıldı. Death Stranding PC için de geliyor. Şimdilik net bir tarih verilmiş değil ama Kojima Productions 2020 yılının Yaz mevsiminin başlarında geleceğini belirtiyor. Oyunun yayıncılığını 505 Games üstlenecek.

Thanks to all of you who have been supporting #DEATHSTRANDING!

DEATH STRANDING release on PS4 is November 8, 2019!!

Furthermore, KOJIMA PRODUCTIONS is happy to announce that DEATH STRANDING will be coming to PC in early summer of 2020!!#kojimaproductions #deathstrandingpc pic.twitter.com/Sk4clWWY1X