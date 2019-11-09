Death Stranding, Steam ve Epic Games Store'da Ön-Siparişe Açıldı

Çıkışı uzun zamandır beklenen Death Stranding, PlayStation 4 için dün itibarıyla satışa sunuldu. Bekleme sırası da artık PC kullanıcılarına geldi. Eğer oyun için sabırsızlanıyorsanız ve paranız hazırsa, ön-siparişini verebilirsiniz. Hideo Kojima'nın son eseri, Death Stranding, Epic Games Store ve Steam mağazalarından ön-sipariş ile alınabilir durumda.

Oyunların PC versiyonları dijital mağazalarda PlayStation 4, Switch ve Xbox One versiyonlarına göre genelinde biraz daha uygun fiyatlarla karşılaşıyoruz ama Death Stranding bu konuda bir başka istisna olacak. Hangi mağazayı tercih ederseniz edin, 399.00 TL gibi bir fiyat ile karşılaşacaksınız. PlayStation Store ile arasında 30 TL gibi az bir fiyat farkı var.

Şimdilik her iki mağazada da sistem gereksinimleri ile ilgili bir detay bulunmuyor ama Steam sayfasındaki bilgilere göre Kısmi Kumanda Desteği ve Steam Başarımları dikkatimizi çekiyor. Bunlarla birlikte Death Stranding oyununun PC versiyonunda da Türkçe arayüz ve altyazı desteği bulunacak.

Gelişmenin belki de en dikkat çeken yanı, oyunun Epic Games Store mağazasına özel olmayacak oluşu. Gerçi Hideo Kojima hiçbir zaman böyle bir şey dememişti ama bildiğiniz gibi PC versiyonu, Control'de olduğu gibi 505 Games tarafından yayınlanacak. Remedy Entertainment oyununun bir seneliğine Epic Games Store mağazasına özel olarak satılması ise doğal olarak Death Stranding açısından bir söylentiyi de beraberinde getirmişti ama görüldüğü üzere bu söylenti fazla uzun ömürlü olmadı.