Deathloop Çıkış Videosu Yayımlandı
Deathloop çıkış videosu, popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden yayımlandı. Peki, Deathloop nasıl bir oyun, sistem gereksinimleri ve fiyatı nedir?
Deathloop çıkış videosu paylaşıldı. Sencit ile Lady Blackbird'ün "Pitch Black" isimli yeni şarkısının eşlik ettiği video, oyun hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak tanıyor. Peki, Deathloop fiyatı, sistem gereksinimleri neler, çıkış videosu neler sunuyor? Bugün itibarıyla çıkışını gerçekleştiren yapıma dair detaylar haberimizde.
Arkane Studios tarafından geliştirilen Deathloop, duyurulduğu ilk günden itibaren çok sayıda oyuncu tarafından merak içerisinde bekleniyordu. Başarılı video oyunu bugün itibarıyla PlayStation 5 ve PC platformlarına çıktı.
Oyunun PC sürümü popüler dijital oyun mağazası Steam üzerinden 299 TL fiyat etiketi ile satışa sunuldu. Deathloop'un PlayStation 5 sürümü ise PlayStation Store üzerinden 499 TL fiyat ile satılıyor.
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Deathloop Çıkış Videosu Neler Sunuyor?
Oyunun yayıncılığını üstlenen Bethesda Softworks, YouTube üzerinden merakla beklenen yapımın çıkış videosunu yayımladı. Deathloop'un videosu kısa süre içerisinde 50 binden fazla görüntüleme sayısına ulaştı. 1900 civarında beğeni alan videoya 270'in üzerinde yorum yapıldı.
Sencit ile Lady Blackbird'ün "Pitch Black" isimli yeni şarkısının eşlik ettiği videoda oyunun başarılı bölüm tasarımlarına sahip olduğunu görüyoruz. Bethesda Softworks'ün resmi YouTube kanalı üzerinden yayımlanan 3 dakika 1 saniye uzunluğundaki videoyu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.
Deathloop Minimum Sistem Gereksinimleri (1080p, 30 FPS, Düşük Ayarlar)
- İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10 sürüm 1909 veya üzeri
- İşlemci: Intel Core i5-8400 2.80GHz veya AMD Ryzen 5 1600
- RAM: 12 GB
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1060 (6GB) ya da AMD Radeon RX 580 (8GB)
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama Alanı: 30 GB kullanılabilir alan (HDD)
Deathloop Önerilen Sistem Gereksinimleri (1080p. 60 FPS, Yüksek Ayarlar)
- İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10 sürüm 1909 veya üzeri
- İşlemci: Intel Core i7-9700K 3.60GHz ya da AMD Ryzen 7 2700X
- RAM: 16 GB
- Ekran Kartı : Nvidia RTX 2060 (6GB) veya AMD Radeon RX 5700 (8GB)
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama Alanı: 30 GB kullanılabilir alan (SSD)
Deathloop Ultra Sistem Gereksinimleri (4K, 60 FPS, Ultra Ayarlar)
- İşletim Sistemi: 64 bit Windows 10 sürüm 1909 veya üzeri
- İşlemci: Intel Core i9-10900K 3.70GHz veya AMD Ryzen 7 3800XT
- RAM : 16 GB
- Ekran Kartı: Nvidia RTX 3080 (10GB) ya da AMD Radeon RX 6800 XT (16GB)
- DirectX: Sürüm 12
- Depolama Alanı: 30 GB kullanılabilir alan (SSD)
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