Tehlikenin Farkında Mısınız: DeathStalker Siber Saldırıları Giderek Artış Gösteriyor!

Devlet destekli tehdit grupları ve gelişmiş saldırılar nedeniyle oldukça zor zamanlar geçiren şirketler DeathStalker siber saldırıları nedeniyle artık çok daha fazla zorluk yaşıyor. Tehlikenin boyutları her geçen gün daha büyük seviyelere ulaşıyor. Hadi gelin tüm Dünyada korku yaratan bu siber saldırılara yakından bakalım.

Uzmanların 2018’den beri takip ettiği DeathStalker gibi kiralık gruplar çok ciddi bir gelişim gösterdi. Yeniliklere çok hızlı uyum sağlayabilen ve yazılım tasarımında hızla çoğaltma stratejisini izleyen bu gruplar, oldukça tehlikeli görülüyor. DeathStalker; hukuk şirketleri ve finans kuruluşlarına yönelik siber casusluk faaliyetleri yürüttüğü için başkalarına açıkçası pek benzemiyor.

DeathStalker siber saldırıları birçok ülkede yaşandı

Kaspersky yaptığı araştırmalarla; Powersing, Evilnum ve Janicab zararlı yazılım aileleri ile DeathStalker’ın faaliyetleri arasında çok önemli bir bağlantı keşfetti. Bu bile onların çalıştığı yelpazenin ne kadar geniş olduğunu göstermeye yetiyor. Powersing olarak bilinen zararlı yazılım, 2018’den bu yana izlenirken diğer iki zararlı yazılım türü henüz yeni yeni keşfediliyor.

Arjantin, Çin, Kıbrıs, İsrail, Lübnan, İsviçre, Tayvan, Türkiye, Birleşik Krallık ve Birleşik Arap Emirlikleri’nde bu tür saldırılar defalarca gerçekleşti. Üstelik her seferinde çok ciddi miktarda zarar yaşandı.

Siber güvenlik şirketleri tarafından yapılan açıklamalarda, “DeathStalker, özel sektördeki kurumların kendilerini koruması gereken tehdit gruplarının en önemli örneklerinden biri. APT gruplarının faaliyetlerini izlerken, DeathStalker bize güvenliğe önem vermediği bilinen kurumların hedef olabileceğini hatırlattı. Son faaliyetlerine bakarak DeathStalker’ın bir tehdit olarak kalmayı sürdüreceğini ve yeni araçlarla kurumları hedef alacağını tahmin ediyoruz.” ifadelerine yer verildi.