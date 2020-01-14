Dedektif, Çiftlik Bank'ın Tosunun Nerede Olduğunu Açıkladı

Kurduğu internet sitesi ile binlerce kişiyi dolandırıp 1 milyar 100 milyon lira vurgun yaparak Türkiye'den kaçan Mehmet Aydın'ın nerede olduğu tespit edildi.

Geçtiğimiz günlerde intihar etti iddiaları ile ortalığı karıştıran Mehmet Aydın'ın ölmediği ortaya çıktı. Tosuncuk lakaplı Mehmet Aydın yaşıyor! Çiftlik Bank mağdurlarının tuttuğu Dedektif Mehmet Uzuner, Mehmet Aydın'ın nerede olduğunu açıkladı.

Dedektif Mehmet Uzuner yaptığı açıklamada tosuncuk Mehmet Aydın'ın Brezilya'da olduğunu açıkladı. Mehmet Uzuner açıklamasında şu cümleleri söyledi:

"Yaklaşık bir ay önce çalışma başlattık. 2003 yılından beri özel dedektifim. Uluslararası Özel Dedektif Birliği’ne üyeyim. Birliğe üye Latin Amerikalı bir dedektif firmasıyla iş birliği yapıyorum. Mehmet Aydın’ın intihar ettiği veya Ukrayna’da olduğu doğru değil.

Aydın’ın Brezilya’da olduğunu biliyoruz. Aydın Brezilya, Paraguay ve Uruguay üçgeninde rahat bir şekilde hareket ediyor. Aydın’ın ev adresi, kullandığı arabalar, gittiği mekanları fotoğraflayıp görüntüleri avukatlara ileteceğiz. Onlar da bu bilgilerle adli mercilere başvuracaklar."