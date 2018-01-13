Dedektif Pikachu Oyunu Geliyor

Meşhur Pokemon oyunun en popüler karakteri Pikachu'nun yeni oyunu geliyor. Nintendo 3DS için gelecek olan oyun, Pikachu'yu dedektif yapacak ve bir çocuğun babasını bulmasında yardımcı olacak.

The Pokemon Company tarafından duyurulan Detective Pikachu, oyunculara çok farklı bir Pikachu karakteri sunacak. Çok konuşkan olan ve sürekli kahkaha atan Pikachu, silahlı sahnelerde de boy gösterecek. Tim adlı bir çocukla beraber farklı farklı maceralara girecek olan Pikachu, Tim'e babasını bulması konusunda yardım edecek.

Oyun içerisinde karakterleri sorgularken ve bölgeleri araştırırken ipuçları kullanacak olan Pikachu, Pokemon'daki Pikachu'nun neredeyse iki katı büyüklüğünde olmasıyla dikkat çekiyor.

İlk olarak 2016 yılında tanıtılan Detective Pikachu, yine Pokemon Company tarafından yaratılmış ve Japonya'ya özel olarak çıkarılmıştı. Yeni oyun ise 23 Mart tarihinde sadece Nintendo 3DS için çıkarılacak.