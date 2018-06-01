Dedikoduyu Engellemek İsteyen Uganda Sosyal Medya Vergisi Getirdi

Afrika ülkesi Uganda’da uzun süredir tartışmalara yol açan sosyal medya vergisi, bugün parlamentoda yapılan oylama sonrasında kabul edildi. Dedikoduyu engellemek için sosyal medya vergisi getirmek isteyen Uganda, bundan sonra WhatsApp, Facebook ve Twitter gibi platformları kullanmak isteyenlerden 5 cent vergi alacağını söyledi.

Sosyal medya uygulamalarının dedikoduyu teşvik ettiğini söyleyen Başkan Yoweri Museveni, bir süredir sosyal medyaya vergi koyma fikrini dillendiriyordu. Son olarak BBC’ye verdiği röportajda “dedikodu” fikrinden bahseden Museveni, kendisine oy verenlerden aldığı destekle birlikte vergiyi parlamentodan geçirmeyi başardı.

1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girecek olan yeni yasadan sonra Facebook, Twitter, WhatsApp ya da Viber gibi sosyal medya platformlarını kullananlardan 200 Şilin yani günümüz kuruyla 0.24 Türk Lirası alınacağı duyuruldu. Yasayla birlikte mobil para transferi işlemlerine yüzde 1’lik vergi de dâhil edilirken, sosyal medya vergisinin nasıl uygulanacağından bahsedilmedi. Maliye Bakanı David Bahati parlamentoda yaptığı konuşmada, vergilerin Uganda'nın giderek büyüyen ulusal borcunu ödeyebilmesi için gerekli olduğunu söyledi.

Başkan Museveni, 2016 yılında yapılan seçimler sırasında da sosyal medya uygulamalarının üzerine gitmiş ve seçim sürecinde sosyal medyayı yasaklayarak, yine dünya gündemine gelmeyi başarmıştı.