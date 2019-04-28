Deep Turkish Web'e Uyuşturucuya Özendirmeden 10 Yıl Hapis İstemi

Sosyal medyanın en popüler ikililerinden olan "Deep Turkish Web" kanalının sahibi Emre ve Erdi Kızgır kardeşlere yeni bir dava açıldı. Uyuşturucuya özendirdiği iddia edilen Kızgır kardeşlerin onar yıla kadar hapsi isteniyor.

Daha önceden de uyuşturucuya özendirme suçundan dava edilen Deep Turkish Web kanalı, bu sefer ise bir hapis istemiyle karşı karşıya. İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında Emre ve Erdi Kızgır'ın "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasına özendirme" suçunu işledikleri belirtildi.

"Yılan Serdar ve Müptezel Samet" adlı videodan yola çıkarak kanal sahiplerine iddianame hazırlayan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, videoda Yılan Serdar'ın elindeki poşet ile Samet'in evine gitmesi ve poşetle birlikte uyuşturucuya teşvik edici diyaloglarda bulunması suç sayıldı. Başsavcılığın hazırladığı rapora göre Kızgır kardeşler 5 yıldan 10 yıla kadar hapis istemiyle sorgulanacak.

4 Temmuz 2019'da hakim karşısına çıkarılması planlanan Deep Turkish Web'in uyuşturucu raporu ilk defa hazırlanmıyor. En son 2018'de başlatılan operasyon kapsamında gözaltına alınan Kızgır kardeşlerin videolarında uyuşturucuya teşviğe devam ettiği ifade edildi. Özellikle Erdi Kızgır'ın uyuşturucu madde kullanmış gibi davranmasına da raporda yer verildi.