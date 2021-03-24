Deep Web'de Koronavirüs Aşısı Satışa Çıktı: Dolandırıcılara Dikkat

Deep web'de koronavirüs aşısı satışa sunulmaya başlandı. Deep web'de satışa çıkan koronavirüs aşıları fiyatları ile dudak uçuklatıyor.

Ayrıca sahte koronavirüs testi sonuçları da satışa çıktı.

Deep Web'de Koronavirüs Aşısı Satılmaya Başlandı

BBC'de yer alan habere göre, deep web'de satışa çıkan koronavirüs aşılarının fiyatları epey yüksek. Astra Zeneca, Sputnik, Sinopharm ve Johnson & Johnson aşılarının fiyatı 500 dolarla 750 dolar arasında değişkenlik göstermekte. Aşıların gerçek olup olmadığı kesinlikle bilinmiyor.

Derin internette sahte koronavirüs test sonuçları ve sahte aşı sertifikaları da satıldığı söyleniyor. Aktarılan bilgilere göre sahte aşı sertifikaları için 150 dolar fiyat isteniyor. Satıcıların ABD, İngiltere, İspanya, Almanya, Fransa ve Rusya gibi ülkelerden olduğu belirtiliyor.

İnternet üzerinden pek çok dolandırıcılık yapılmakta. Sosyal medyada ve internet sitelerinde koronavirüs aşıları ile ilgili çeşitli ilanlar zaman zaman ortaya çıkıyor. Bu ilanları dikkate almamak gerekiyor.

Mart ayı ile birlikte getirilen yasaklar il bazında kaldırılmaya başlanmıştı. Yasakların kaldırılması ile birlikte vaka artışının olması beklenenler arasındaydı. Ancak beklenen artışın düşünülenden hızlı olduğu ve günlük pozitiflik oranının %11'leri bulduğu belirtiliyor.

Kırmızı olan il sayısı 25 iken şu anda 39 il kırmızı olmuş durumda Vaka sayısı İstanbul’da 100 binde 178’den 251’e, Ankara 100 binde 68’den 107’ye, İzmir’de 100 binde 78’den 111’e çıktı.

Koronavirüs salgınında ateş, vücut ağrıları ve boğaz ağrısı en yaygın belirtiler arasında yer almakta. Çok sayıda koronavirüs hastasında kuru öksürük görülüyor. Koronavirüs yakın temas ile insanlardan insanlara geçmekte. Virüsten korunmak için insanlarla yakın temasta bulunmamanız ve ellerinizi sık sık yıkamanız önerilmekte. Öksürürken ve hapşururken ağzınızı / burnunuzu kapatmayı unutmayın.

Deep Web Nedir?

Deep Web; Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge gibi tarayıcılar ile ulaşamayacığınız, Google gibi arama motorlarında bulamayacağınız internet sitelerinin tamamına denmekte.

Normal tarayıcıların, arama motorlarının engellediği “kötü” olarak tanımlanan internet sitelerine girmenin ne gibi büyük tehlikeler içerdiğini bilmeniz gerekiyor.