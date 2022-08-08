Yeni Bir Araştırma Deepfake'lerin Giderek Tehlikeli Hale Geldiğini Belirtiyor

VMware'den yeni bir rapor, siber güvenlik uzmanlarının siber saldırılarda daha fazla deepfake kullanıldığını gördüğünü gösteriyor. Yeni rapora göre deepfake'ler siber saldırılarda giderek daha fazla kullanılıyor çünkü teknolojinin tehdidi varsayımsal zararlardan gerçek zararlara doğru ilerliyor.

VMware'in Pazartesi günü yayınlanan yıllık Küresel Olay Müdahale Tehdit Raporuna göre yüz ve ses değiştirme teknolojisini kullanan saldırıların raporları geçen yıl %13 arttı. Ayrıca bu yılki rapor için ankete katılan siber güvenlik uzmanlarının %66'sı, geçen yıl deepfake için en az bir tane siber güvenlik önlemi gördüklerini söyledi.

VMware'in baş siber güvenlik stratejisti Rick McElroy yaptığı açıklamada, "Siber saldırılarda deepfake'ler artmıyor. Onlar çoktan her yerdeler." dedi.

Deepfake'ler Nasıl Oluşturuluyor?

Deepfake'ler, bir kişinin gerçekte olmadığı şeyleri yapıyor veya söylüyormuş gibi görünmesini sağlamak için yapay zekâyı kullanıyor. Teknoloji, 2019'da ana akıma girdi ve diğer insanların yüzlerini ve seslerini inandırıcı bir şekilde yeniden yaratabileceğine dair korkuları ateşledi. Uzmanlar, kurbanların benzerlerinin yapay olarak oluşturulmuş pornografi için kullanılabileceğini ve tekniğin siyasi emellere de alet olabileceğini belirtiyor.

İlk deepfake'leri tespit etmek büyük ölçüde kolay olsa da teknoloji o zamandan beri gelişti ve çok daha inandırıcı hâle geldi. Mart ayında sosyal medyada yayınlanan bir videoda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski'nin askerlerini Rus güçlerine teslim olmaya yönlendirdiği görülüyordu. Bu hareket Zelenski tarafından hızlıca kınansa da deepfake'lerin neden olduğu zarar potansiyelini gözler önüne sermişti.