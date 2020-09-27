Bu Deepfake Uygulamasıyla Sahte Videolar Hazırlamak Çocuk Oyuncağı

Deepfake uygulamasıyla sahte videolar hazırlamak sosyal medyada eğlenceli gibi görünse de büyük bir veri tehditi oluşturuyor. İşte kolayca deepfake video hazırlanabilen sosyal medya uygulaması.

Bir kişinin yüzünü diğerinin yüzüyle ikna edici bir şekilde değiştirmek için yapay zekayı kullanan deepfake videolar yapmak her zamankinden daha kolay. Deepfake'ler bir zamanlar sadece geliştiriciler tarafından test edilebiliyorken, artık sosyal medya uygulamaları aracılığıyla dahi kolayca yapılabiliyor.

Sosyal medya üzerinde birbirinden bağımsız onlarca kişinin aynı şekilde kafa salladığı videolarını mutlaka görmüş olmalısınız. Deepfake uygulamasıyla sahte videolar hazırlamanın eğlenceli yanını ortaya çıkaran bu videolar, internet çağında yaşadığımızı göz önüne alırsak korkunç gözüküyor.

Buna rağmen deepfake uygulama üreticileri, teknolojiyi daha yaygın bir şekilde kullanılabilir hale getirmenin, insanları deepfake'lerin açıklayıcı işaretlerini nasıl tespit edecekleri konusunda eğitmeye yardımcı olabileceğini savunuyor.

Deepfake uygulamasıyla sahte videolar nasıl hazırlanır?

Sosyal medyadaki birçok eğlenceli deepfake videosu RefaceAI kullanılarak yapılıyor. Şirket kurucusu Roman Mogylnyi, Snapchat gibi uygulamalarda bulunan yüz maskeleme araçlarının aksine Reface'in tamamen yeni video oluşturabildiğini söylüyor.

"Önceden bir deepfake videosu hazırlamak bir hafta veya daha uzun sürebilir ve sonuçlardan memnun kalmazdınız. İnsanların telefonlarında Hollywood seviyesinde prodüksiyon yapmalarını istedik."

Deepfake uygulamasını Elon Musk bile kullandı

Reface ile yapılan sosyal medya videoları Elon Musk ve Britney Spears tarafından paylaşıldı ve uygulama 100'den fazla ülkede uygulama mağazası listelerinin en üstüne yükseldi. 42 milyondan fazla kez indirilen uygulama, yüz milyonlarca deepfake GIF ve videosu yapmak için kullanıldı.

CEO Mogylnyi, Reface'in yanlış bilgilere karşı koymak için adımlar attığını söyledi. Çıplaklığı otomatik olarak kaldırabilen uygulama, şu anda insanların yalnızca GIF veya 10 saniyelik videolar kullanarak deepfake yapmasına izin veriyor.

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Peki ya siz deepfake videoların bu kadar kolay hazırlanabilmesi hakkında ne düşünüyorsunuz? Sosyal medya kullanıcılarının dahi bu kadar kolay sahte video hazırlaması tehlikeli olabilir mi?