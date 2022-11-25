Deepfake Videolar Suç Olarak Kabul Edilecek

Deepfake, son yıllarda hayatımıza giren yapay zeka teknolojilerinden biri olarak öne çıkıyor. Bilmeyenler için kısaca özetlemek gerekirse deepfake, makine öğrenmesini kullanarak halihazırda var olan yüzlerce görüntüyü başka bir görüntüyü manipüle etmek için kullanılan teknoloji diyebiliriz.

Şu an Deepfake teknolojisi öyle bir konuma gelmiş durumda ki dünyadaki liderlerin yüzleri, sesleri ve vücut hareketleri dahi taklit edilebiliyor. Deepfake söz konusu olduğunda en büyük hedef tahmin edebileceğiniz üzere ünlüler. Ancak Birleşik Krallık bu duruma dur demek istiyor.

Deepfake Videosu Yapana Hapis Cezası

Her geçen gün daha da yaygınlaşmaya başlayan Deepfake teknolojisi, aslında doğru şekilde kullanıldığında ölen aktörlerin sinemada yeniden canlanması olarak karşımıza çıkabiliyor. Ancak bu teknolojinin zamanla normal bilgisayar kullanıcısı seviyesine kadar düşmesi, kötü amaçlarla kullanılmasına yol açtı.

Kötü niyetli kişiler, başta müstehcen içerikli videoları ünlülerin yüzleriyle değiştirmek olmak üzere önemli kişilerin yüzlerini veya seslerini manipüle ederek yalan bilgi yaymak gibi eylemlere başvurabiliyor.

Birleşik Krallık ise geleceğe dönük olarak önemli bir karar alarak müstehcen içerikli görüntü ve videoları oluşturan kişilere hapis cezasını öngören bir yasa tasarısı üzerinde çalışmaya başladı. Böylece Deepfake teknolojisine karşı yasal zeminde ilk adım atılmış oldu.

Ülkemizde Deepfake için spesifik olarak bir ceza bulunmasa da hakaret suçu, özel hayatın gizliliğinin ihlali, iftira, suç uydurma ve şantaj gibi suçlar, Deepfake video oluşturanların ceza almasına neden olabiliyor.