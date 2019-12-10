Deepfake Videoları Tehlike Saçıyor

Son zamanlarda pek çok skandala imza atan deepfake videoları yakın gelecekte büyük sorunlara yol açabilir.

Manipülasyona Açık

Temelini makine öğrenimi ve yapay zeka teknolojilerinden alan deepfake, en basit hali ile videolar üzerinde ciddi manipülasyon yapılabilmesine olanak sunuyor. Bu durumun yanlış anlaşılmalara yol açabileceğini ve ciddi kaoslara sebep olabileceğini düşünen ülkeler de bu konu hakkında çalışmalara başladı.

Geçtiğimiz süreçlerde Çin hükümeti tarafından alınan karar ile birlikte deepfake video yayınlayıp bunun deepfake olduğunu belirtmemek suç kapsamına alındı.

Özellikle Amerika'da oldukça sık konuşulan bu teknik, yaklaşan seçimler öncesi seçmenlerin kararlarını etkilemede oldukça önemli bir rol oynayabilir. Buna yönelik bazı skandallar birkaç aylık süreçte yaşanmış ve gerçek daha sonrasında ortaya çıkmıştı. Sosyal medyanın yoğun kullanımı ile birlikte görüntüye güvenin artması, deepfake videoların neden bu kadar önemli olduğunu da ortaya koyuyor.

Bu yönü ile deepfake videoların artış göstermesinin kullanıcılar nezdinde görüntülere inanma oranını düşüreceğini ve artık şüphe ile yaklaşmalarına sebep olacağını söylemek mümkün.