Deepfake Videoları Tespit Eden Yapay Zeka Geliştirildi

Deepfake videoları, dezenformasyon kampanyalarından dolandırıcılığa kadar pek çok kötü amaçla kullanılabiliyor. Şu anki hali ile bile oldukça tüyler ürpertici olabilen teknoloji giderek gelişiyor ve bu teknoloji ile geliştirilen sahte görüntüleri gerçeğinden ayırt etmek gittikçe zorlaşıyor.

Teknoloji hız kesmeden gelişimini sürdürürken bunların önünü kesmeye yönelik çalışmalar da kesintisiz olarak devam ettiriliyor. Yeni geliştirilen bir yapay zeka, bu tür sahte videoları tespit etmenin oldukça kolay bir yolunu sunuyor.

Deepfake Videoları Yapay Zeka Tarafından Nasıl Bulunuyor?

Bilindiği üzere gerçek bir insanın görüntüsünde gözlerde ışığın yansıması olur. Deepfake teknolojisi ile oluşturulan görüntüler yapay olduğu için söz konusu ışık yansımasından bahsetmek de mümkün olmuyor.

Buffalo Üniversitesinden araştırmacılar tarafından geliştirilen yapay zekanın elbette ki bazı sınırlamaları var. AI daha çok portre tarzı, gözün ön planda olduğu fotoğraflarda başarılı sonuç veriyor. Üstelik yapay zekanın başarı oranı da %94'lere kadar ulaşabiliyor.

Gerçek bir kamera ile çekilen gerçek bir yüze bakıldığında her iki gözde de benzer yansımalar olur. Deepfake teknolojisi ise bu yansımaları büyük bir çoğunlukla başarılı bir şekilde yakalayamaz. Bu tür sahte görüntülerde mutlaka tutarsızlık olur.

Peki, bu ayrım sahte fotoğrafları yakınlaştırıp gözlere dikkatlice bakarak da yapılamaz mı? Amatör görüntülerde yapılması mümkündür ama daha gelişmiş görüntülerde işler değişir. Bu görüntülerde yüzeysel bir gözlemin yeterli olmamasının nedeni, insan gözünün bu tür küçük farklılıkları tespit edemeyecek kadar tembel olmasıdır.

Neyse ki yeni geliştirilen yapay zeka, yüzün haritasını çıkarıyor ve göze yansıyan ışığı bütün ayrıntıları ile analiz ederek tutarsızlıkları aramaya başlıyor. AI, görüntüleri tutarsızlıklara bağlı olarak puanlıyor. Puan ne kadar düşük olursa görüntünün Deepfake videoları arasında yer alan bir görüntü olması da o kadar yüksek ihtimaldir.

Son olarak bunun sadece portre tarzı görüntülerde etkili olduğunu da unutmamak gerekiyor. Görüntüdeki yüz kameraya dönük değilse yanlış bir sonuç kaçınılmaz olacaktır çünkü bir göz olmadığında yapay zekanın da elinde inceleyecek bir şey olmayacaktır.

Araştırmacılar, yöntemin etkililik oranını arttırmak için bu tür sorunların üzerinde durmayı planlıyor. Şu anki hali ile ileri seviyedeki sahte görüntüleri tespit etmesi mümkün görünmüyor ama yine de basit sahte görüntüleri belirlemede etkili olacaktır.