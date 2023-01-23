Deepfake Vakaları Devam Ediyor: Yeni Hedef Steve Jobs!

Apple'ın kurucu ortağı Steve Jobs'un, şirketin "yeni" bir yapay zekâ teknolojisini tanıttığı yapay zekâ tarafından oluşturulmuş bir deepfake kaydı, Reddit ve YouTube gibi sosyal medya platformlarında viral oldu.

YouTube'daki Synthetic Voices adlı video içerik yaratıcısı, kanalında "Steve Jobs ile ChatGPT: Yapay Zeka İletişiminin Geleceği" başlıklı bir video yayınladı.

Videoda kullanılan 1 dakika 27 saniyelik ses, Microsoft destekli OpenAI tarafından geliştirilen ünlü dil modeli ChatGPT tarafından senaryolaştırıldı ve Steve Jobs'un sesi bir makine öğrenimi ses sentezleyicisi olan elevenlabs.io tarafından okundu.

Steve Jobs'ın Sesi ChatGPT Videosunda Kullanıldı

Derin öğrenme algoritmaları ve bir ses sentezleyici kullanan gelişmiş teknoloji, ikonik girişimcinin konuşmasını ve tavırlarını taklit edebildi ve birçok izleyiciyi Steve Jobs'un ölümden döndüğüne ikna etti. Olay, yapay zekânın insan konuşmasını ve davranışını taklit etme yeteneklerinin yanı sıra bu tür bir teknolojinin gerçek kişileri taklit etmek için kullanılmasının etik olup olmadığı konusunda soru işaretleri yarattı.

Hızla viral hâline gelen video aynı zamanda yapay zekânın geleceği ve toplum üzerindeki potansiyel etkisi hakkında da tartışmalara yol açtı. Bazıları teknolojiyi endüstrilerde devrim yaratma ve günlük hayatımızı iyileştirme kabiliyeti nedeniyle överken, diğerleri teknolojinin kötüye kullanılması ve suistimal edilmesi potansiyeli konusunda endişelerini dile getirdi.

İnternet kullanıcıları da bu tür gelişmelerin etik kaygıları da beraberinde getireceği konusunda temkinli davranıyor, özellikle de gerçek kişilerin rızaları olmadan taklit edilmeleri söz konusu olduğunda.

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