DeepMind'ın Yapay Zekası Bu Sefer StarCraft II Oyuncularını Yendi

Google’ın sahibi olduğu yapay zeka şirketi DeepMind, önemli bir basamağı daha atlamayı başardı. DeepMind tarafından geliştirilen AlphaStar, profesyonel StarCraft II oyuncularına karşı yaptığı 11 maçın ilk 10 tanesini üst üste kazanmayı başardı. Birçok ödül kazanan Grzegorz “MaNa” Komincz isimli StarCraft II oyuncusu ise canlı yayınlanan son maçı kazanarak, insanlık adına şeref sayısını aldı.

DeepMind, yapay zeka sistemlerini daha iyi yerlere getirmek adına masaüstü ve bilgisayar oyunları üzerine yoğunlaşmaya başlamıştı. İlk olarak Atari oyunlarına odaklanan şirket, sonrasında Go’ya geçmişti. Siyah ve beyaz taşlarla oynanan Go oyununda asla bir insanı yenemeyeceği düşünülen yapay zeka, beklenmedik sonuçlar alarak, dünyanın en iyi Go oyuncusunu yenmişti. Go’dan sonra hedefine Dota’yı koyan DeepMind, yine dünyanın en iyi DotA oyuncularından bazılarını üst üste alt etmişti.

DotA’dan sonra StarCraft II üzerinde çalışmaya başlayan DeepMind mühendisleri, uzun geliştirme sürecinin ardından, AlphaStar’ı en iyi konuma getirmişlerdi. Yapay zekanın ne kadar iyi olduğu ise profesyonel oyuncularla yaptığı 11 maçın 10 tanesini kazanmasıyla gün yüzüne çıktı. Fakat AlphaStar, YouTube ve Twitch üzerinden canlı yayınlanan son maçta Grzegorz “MaNa” Komincz isimli profesyonel oyuncuya kaybederek, insanların hala mücadele edebileceğini gösterdi.

DeepMind’ın oyunları hedefine koymasının altında ise reklam faaliyetlerinden çok, strateji oyunlarının çok yönlülüğü yatıyor. Satranç ya da Go gibi oyunlarda hamle sayıları ve oyun kombinasyonları sınırlıyken, Dota ve StarCraft II gibi oyunlarda aksiyon sayısı milyonlara ulaşabiliyor. Keza AlphaStar’ın ToLo ile oynadığı maçtan önce yayınlanan bir istatistikte de bunun önemine dikkat çekiliyor. Go oyunun sadece 326 aksiyon alanı bulunurken, StarCraft II’de 10 üzerine 26 yani 10000000000000000000000000 aksiyon alanı yer alıyor. Bu sebeple AlphaStar, bütün her şeyi hesaplamak ve en doğru hamleyi seçmek yerine, gerçek bir oyuncu gibi hareket ediyor.

Yapay zekadan küçük bir jest

Yapay zeka geliştirilirken StarCraft 2’nin 4.6.2 güncellemesini baz alan DeepMind, bunun yanı sıra Blizzard ile ortaklığa giderek, özel bir StarCraft sürümü hazırladı. Yapay zeka araçlarının kullanılabilmesi adına özel olarak değişiklikler yapılan yeni sürüm, yine yapay zeka üzerine çalışmalar yürüten herkesin kullanımına açılırken, yapay zekanın düzgün çalışabilmesi için maç şartlarında bazı değişiklikler yapıldı.

Sadece bir harita üzerinde maçların oynanması ve StarCraft ırkları arasından sadece bir tanesinin seçilmesi gibi değişiklikler yapan mühendisler, buna rağmen inanılmaz bir başarı ortaya çıkardılar. Yapay zeka için yapılan bunca değişiklikten sonra insanların yarışmaya katılabilmesi için de kimi değişiklikler yapıldı. AlphaStar’ın işlem kapasitesi düşürülerek, insan seviyesine çekildi. Yani istense yapay zeka çok daha hızlı şekilde insanlarla karşı karşıya gelebilirdi. Yaşananlarıysa hemen aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.