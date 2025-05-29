DeepSeek Yeni R1 Versiyonuyla 3 Büyükleri Geride Bıraktı

Eğitim sürecinde çok az kaynak ve bütçe kullanmasıyla Silikon Vadisi merkezli yapay zeka oluşumlarının dikkatini çeken DeepSeek, akıl yürütme modelini destekleyen R1 için ilk büyük güncellemesini yayınladı. Güncelleme, geliştiricilere özel olarak Hugging Face platformunda erişime açıldı.

"DeepSeek-R1-0528" kod adlı bu güncelleme, bir X kullanıcısının kodlama testlerindeki başarısıyla dikkat çekti. Modelden bir kelime puanlama sistemi oluşturulması istenmiş. Model ise bir süre düşündükten sonra tertemiz bir kod çıkararak iki dosya üretmiş ve test dosyalarını da sunmuş. Söz konusu dosyalar, yine temiz bir şekilde çalışmış.

DeepSeek Diğer Rakiplerinden Sonra 4. Konuma Yükseldi

OpenAI, Anthropic ve Google gibi devlerin modelleriyle boy ölçüşebilen bu açık kaynaklı model, şimdiye kadarki en önemli güncellemesini aldı ve gücüne güç kattı.

Yapılan güncellemeler, modelin ücretsiz oluşu ve diğer büyük dil modellerinin sunduğu bütün özellikleri sunabiliyor oluşuyla; LiveCodeBench'in büyük dil modellerinin kodlama yeteneklerini değerlendiren kıyaslama testlerinde 4. sıraya yükseldi. Yani Grok, ChatGPT ve Gemini'ı geride bırakmış oldu.

30 ila 60 Dakikaya Kadar Derin Düşünme Yapıyor

Bir başka X kullanıcısı, son DeepSeek R1 güncellemesini test etmek adına modele oldukça zorlayıcı bir görev verdi ve modelin 30 dakika ile bir saat arasında uzun uzun düşünebilme yeteneği olduğunu ortaya çıkardı. Bu görev, geliştirilmiş kodlamadan oluşuyordu ve model, çok daha temiz sonuçlar çıkarabilmesiyle dikkat çekti.

Resmi kıyaslama sonuçları henüz paylaşılmadıysa da geliştiriciler, R1'in gelişmiş sürümünü denemeye ve zorlamaya devam ediyor. Eğer siz de dilerseniz, LMArena veya OpenRouter üzerinden DeepSeek-R1-0528'i denemeye başlayabilirsiniz.