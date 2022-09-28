Sonunda Beklenen Özellik! Deezer Artık Mırıltınızdan Şarkı Tespit Edebilecek

Müzik platformu Deezer, kullanıcıları sevindiren yeni bir özellik tanıttı. Şarkıları tanıma aracı olan SongCatcher özelliğinde değişiklikler yapan firma, uygulama ile kullanıcıların artık mırıldanarak şarkıları tespit edebilmesini sağlayacak. Deezer, birçok kişiyi memnun edecek bu özellik sayesinde müzik platformları arasında sıyrılmayı başarabilir.

Peki bu sistem nasıl çalışacak? Deezer'ın yaptığı açıklamalara göre ağzınızı mikrofona yakın tutarak sessiz bir ortamda aklınızdaki şarkıyı mırıldanmak veya ıslık çalmak yeterli. Bu noktada devreye giren Deezer algoritması, binlerce şarkıdan oluşan kütüphaneyi tarayarak eşleşen melodiyi bulmaya çalışıyor.

Deezer Google'dan Daha İyi

Aslında mırıltıdan şarkı tespit edebilme özelliği yeni tanıştığımız bir şey değil. Daha önce de Google Asistan'a eklenen mırıldanma ile şarkı tespit edebilme özelliği, belirli noktalarda gayet başarılı. Ancak Deezer'ın çok daha iyi bir iş çıkardığını söylemek yanlış olmaz. En karmaşık şarkıların en az bilinen kısımlarını mırıldandığınızda dahi Deezer bunu tespit edebiliyor.

Yakın zamanda eklenen özelliği kullanmak için uygulamadayken SongCatcher'a girmeniz ve "Bu şarkı ne?" özelliğine tıklamanız yeterli. Ardından merak ettiğiniz şarkının nakarat gibi bilindik kısımlarını mırıldandığınız veya ıslık çaldığınız takdirde Deezer sizin için şarkıyı tespit edebilir.