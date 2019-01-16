Deezer'ın Yeni Uygulaması, 30 Bin Radyo İstasyonuna Erişim Sağlıyor

Deezer, kullanıcıların dünya genelindeki 30.000 radyo istasyonuna erişmesini sağlayan yeni uygulamasını tanıttı. Radio by Deezer adlı bu uygulama, şu anda beta aşamasında ve sadece İngiltere’de kullanılabiliyor.

Uygulama ile BBC Radio, talkSport ve Classic FM gibi radyo istasyonlarına ulaşılarak muzik, canlı spor ve haberler gibi farklı şeyler dinlemek mümkün. Üstelik radyo istasyonlarının kendi reklamları dışında Radio by Deezer uygulamasında hiçbir reklam bulunmuyor.

Deezer, radyo uygulamasının, ana yayın uygulaması ile birlikte kullanılmasını umuyor. Uygulama üzerinden herhangi bir radyoyu dinlerken istediğiniz bir şarkıyı 'like (beğen)' butonuna basarak işaretleyebilirsiniz. Böylece beğendiğiniz o şarkı, uygulama içerisindeki 'favorite tracks (favori parçalar)' adlı kütüphaneye eklenmiş olur. Daha sonra ise uygulama, beğenilen şarkıları Deezer yayın uygulamasındaki 'My Music (benim müziğim)' isimli bölüme taşır.

iHeartRadio, Pandora, Apple Music ve diğer birçok radyo uygulaması daha olduğunu göz önüne alırsak, radyo istasyonlarına erişim imkanı veren ilk uygulamanın Deezer olduğunu söyleyemeyiz. Ancak yine de Radio by Deezer uygulaması, radyo istasyonları için en geniş seçeneklerden birisine sahip gibi görünüyor ve bunu ücretli ya da reklamlı yayın uygulaması ile birleştirmek oldukça iyi bir fikir.

Radio by Deezer uygulaması, abonelik gerektirmeyen ücretsiz bir uygulama olmasıyla dikkat çekiyor. Ancak daha önce de belirttiğimiz gibi uygulamanın yalnızca Android üzerinde beta versiyonu mevcut ve buna şimdilik sadece İngiltere’de erişilebiliyor.